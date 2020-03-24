مردم یزد سئوالات کرونایی خود را از ٤٠٣٠ بپرسند

محمدرضا دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همشهریان عزیز می‌توانند بعد از برقراری تماس با سامانه ۴۰۳۰، از کلیدهای ۱ یا ۲ برای دریافت پیام‌های آموزشی صوتی در خصوص پیشگیری از ابتلاء به ویروس کرونا، تشخیص و درمان آن استفاده کنند.

وی عنوان کرد: همشهریان در صورت نیاز به دریافت پاسخ به سوالات خود پیرامون پیشگیری و درمان این ویروس، از کلید ۹ استفاده کنند.

دهقانی افزود: کلید ۸ به همکاران روانشناسی که به جهت ارائه راهنمایی و مشاوره روانشناختی در پشت خط هستند، متصل شده و ضمن بیان سوالات یا مشکلات احتمالی خود از خدمات همکاران روانشناس بهره مند می‌شوند.