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۵ فروردین ۱۳۹۹، ۱۳:۰۳

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یزد:

مردم یزد سئوالات کرونایی خود را از ٤٠٣٠ بپرسند

مردم یزد سئوالات کرونایی خود را از ٤٠٣٠ بپرسند

یزد ـ معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد گفت: سامانه تلفنی ۴۰۳۰ وزارت بهداشت، پاسخگوی سئوالات هم استانی ها در زمینه کرونا ویروس است.

محمدرضا دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همشهریان عزیز می‌توانند بعد از برقراری تماس با سامانه ۴۰۳۰، از کلیدهای ۱ یا ۲ برای دریافت پیام‌های آموزشی صوتی در خصوص پیشگیری از ابتلاء به ویروس کرونا، تشخیص و درمان آن استفاده کنند.

وی عنوان کرد: همشهریان در صورت نیاز به دریافت پاسخ به سوالات خود پیرامون پیشگیری و درمان این ویروس، از کلید ۹ استفاده کنند.

دهقانی افزود: کلید ۸ به همکاران روانشناسی که به جهت ارائه راهنمایی و مشاوره روانشناختی در پشت خط هستند، متصل شده و ضمن بیان سوالات یا مشکلات احتمالی خود از خدمات همکاران روانشناس بهره مند می‌شوند.

کد مطلب 4885250

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