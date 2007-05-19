دکتر عبدالرسول پورعباس در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود : نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد 1386که شامل رتبه و کارنامه داوطلب می شود، 31 اردیبهشت ماه به اطلاع داوطلبان می رسد. اعلام نتیجه و ارائه کارنامه تنها از طریق اینترنت امکانپذیر است و توزیع کارنامه به صورت دستی انجام نمی شود.

وی اضافه کرد : کارنامه داوطلبان از روز 31 اردیبهشت ماه به صورت الکترونیکی در پایگاه سازمان سنجش به آدرس www.sanjesh.org منتشر می شود و داوطلبان تنها می توانند از طریق اینترنتی انتخاب رشته کنند.

رئیس سازمان سنجش افزود : از زمان اعلام نتایج اولیه تا آغاز زمان انتخاب رشته داوطلبان حدود 4 روز فرصت دارند تا با مطالعه دفترچه های راهنمای انتخاب رشته که زودتر از اعلام نتایج نیز به صورت الکترونیکی و در باجه های پستی توزیع می شود، خود را برای انتخاب رشته آماده کنند تا در فرصت انتخاب رشته یعنی 3 تا 6 خرداد ماه بدون مشکل اقدام به انتخاب رشته کنند.

عبدالرسول پورعباس در زمینه دفترچه های انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد گفت : دفترچه انتخاب رشته داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد به صورت الکترونیکی در سایت سازمان سنجش قرار می گیرد. ضمن اینکه برای دسترسی داوطلبان به نسخه چاپی آن نیز، دفترچه های انتخاب رشته در باجه های پستی نیز توزیع خواهد شد.

وی افزود : با توجه به اینکه انتشار کارنامه، دفترچه انتخاب رشته و انتخاب رشته اینترنتی است داوطلبان می توانند در منازل خود و با خیالی آسوده به انتخاب رشته اقدام کنند.

امکان انتخاب 50 رشته برای داوطلبان کارشناسی ارشد



رئیس سازمان سنجش با اشاره به ویژگی‌های منحصر به فرد نرم افزار هوشمند انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد 86 گفت: این نرم افزار برای انتخاب رشته صحیح ارتباط خوبی با کاربر برقرار می کند به گونه ای که به صورت هوشمند از خطاهای منطقی داوطلبان در زمان انتخاب رشته جلوگیری می کند.

وی ادامه داد: در این نرم افزار داوطلب ابتدا با ورود به سایت سازمان سنجش و مراجعه به بخش مورد نظر، مشخصات خود را وارد و دفترچه انتخاب رشته هوشمند را ملاحظه می کند و سپس از طریق دفترچه انتخاب رشته، کد رشته های مورد نظر خود را بر اساس اولویت و علاقه تا 50 کد رشته انتخاب می کند.

پورعباس افزود: در این مرحله، نرم افزار در صورت مشاهده هر گونه اشکال و خطا در انتخاب کد رشته محل ها به داوطلب هشدار می دهد و داوطلب نیز نسبت به اصلاح اشکال های خود اقدام می کند. در نهایت، لیست کامل انتخاب رشته داوطلب همراه با کد رشته محل ها و سایر مشخصات رویت شده و سپس داوطلب با زدن کلید نهایی، انتخاب رشته خود را ثبت کرده و کد چند رقمی مربوط به انتخاب رشته را یادداشت می کند و در نزد خود نگه می دارد.

پذیرش 25 هزار داوطلب در آزمون کارشناسی ارشد



پورعباس در زمینه ظرفیت های پذیرش داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد دانشگاههای وابسته به وزارت علوم به مهر گفت : در کنکور کارشناسی ارشد امسال 65 هزار داوطلب مجاز به انتخاب رشته شده اند که از این تعداد حدود 25 هزار داوطلب پذیرش می شوند. ضمن اینکه حدود 3 هزار داوطلب نیز به صورت بدون آزمون و از طریق آیین نامه های استعدادهای درخشان وارد دوره کارشناسی ارشد دانشگاهها خواهند شد.