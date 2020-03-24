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۵ فروردین ۱۳۹۹، ۱۶:۱۸

فقط در ۲۴ ساعت ۶۶۰۰ مورد جدید ابتلا به کرونا در اسپانیا ثبت شد

فقط در ۲۴ ساعت ۶۶۰۰ مورد جدید ابتلا به کرونا در اسپانیا ثبت شد

تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در اسپانیا با جهشی قابل توجه به حدود چهل هزار نفر رسید و در ۲۴ ساعت ۶۶۰۰ مورد جدید در این کشور ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپین تودی، تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در کشور اسپانیا فقط در ۲۴ ساعت گذشته ۶۶۰۰ نفر افزایش را نشان می‌دهد.

براساس آخرین آمار ثبت شده در این کشور کل مبتلایان به بیماری ناشی از ویروس کرونا تا اوایل روز سه شنبه به وقت محلی به حدود ۴۰ هزار نفر و به طور دقیق به ۳۹۶۷۳ نفر رسیده است.

افزایش ۶۶۰۰ مورد ابتلا به کرونا در اسپانیا طی ۲۴ ساعت، بالاترین نرخ جهش ابتلا به این ویروس در یک کشور اروپایی طی یک شبانه روز به شمار می‌رود.

براساس آخرین آمار جهانی تا کنون ۳۹۲ هزار نفر به بیماری ناشی از ویروس کرونا مبتلا شده‌اند که از این تعداد ۱۷ هزار نفر جان خود را از دست داده و ۱۰۲ هزار نفر هم موفق بهبودی و بازیابی زندگی خود شده‌اند.

در حال حاضر پس از چین، کشورهای ایتالیا، آمریکا، اسپانیا و آلمان بیشترین آمار مبتلایان به ویروس کرونا را دارند.

کد مطلب 4885396

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    نظرات

    • IR ۱۸:۵۰ - ۱۳۹۹/۰۱/۰۵
      0 0
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      ایران بعد از چین با امار واقعی نه امار کذب. این حکومت دارد با جان مردم بازی میکند. امار صحیح را منتشر کنید.
    • صالحی IR ۱۹:۴۴ - ۱۳۹۹/۰۱/۰۵
      0 0
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      سلام برادر عزیز مطابق آمار بهداشت جهانی چطور میشه که ایتالیا با سرانه بیش از چهل پزشک در ده هزار نفر مجبوره از کو با پزشک بیاره و ما با سرانه کمتر از دوازده در ده هزار مشکلی نداشته باشیم

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