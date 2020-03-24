به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، پارلمان کویت قانون جدیدی را در خصوص ممانعت از گسترش بیماری های واگیر دار از جمله ویروس کرونا در این کشور تصویب کرده است.

بر اساس این قانون، هر کسی که به صورت عمدی بیماری واگیر داری را به شخص دیگری منتقل کند به ۱۰ سال حبس و پرداخت ۳۰ هزار دینار محکوم می شود.

این قانون پیش از این ۶ ماه حبس و ۱۰ هزار دینار جریمه بود که توسط نمایندگان کویت افزایش یافت.

این اقدام نمایندگان کویتی در راستای مبارزه با گسترش ویروس کرونا در این کشور صورت می گیرد.

پیش از این مسئولان کویتی اعلام کرده بودند که حدود ۱۹۰ نفر از مردم این کشور به ویروس کرونا مبتلا شده اند.