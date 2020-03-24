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۵ فروردین ۱۳۹۹، ۱۶:۱۷

در پارلمان کویت تصویب شد؛

۱۰ سال حبس در انتظار کسانی که عمدا ویروس کرونا را منتقل می‌کنند

۱۰ سال حبس در انتظار کسانی که عمدا ویروس کرونا را منتقل می‌کنند

نمایندگان کویت قوانین مجازات مربوط به انتقال عمدی بیماری های واگیر دار در این کشور را شدت بخشیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، پارلمان کویت قانون جدیدی را در خصوص ممانعت از گسترش بیماری های واگیر دار از جمله ویروس کرونا در این کشور تصویب کرده است.

بر اساس این قانون، هر کسی که به صورت عمدی بیماری واگیر داری را به شخص دیگری منتقل کند به ۱۰ سال حبس و پرداخت ۳۰ هزار دینار محکوم می شود.

این قانون پیش از این ۶ ماه حبس و ۱۰ هزار دینار جریمه بود که توسط نمایندگان کویت افزایش یافت.

این اقدام نمایندگان کویتی در راستای مبارزه با گسترش ویروس کرونا در این کشور صورت می گیرد.

پیش از این مسئولان کویتی اعلام کرده بودند که حدود ۱۹۰ نفر از مردم این کشور به ویروس کرونا مبتلا شده اند.

کد مطلب 4885419
فاطمه صالحی

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