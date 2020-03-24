اهدای خون در شرایط فعلی ضروری است/ منتقل نشدن کرونا از این طریق

علی حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کاهش ذخایر خونی در روزهای بعد از شیوع کرونا، اظهار کرد: به دلیل تأکیدات در کاهش مشارکت‌های اجتماعی، با کاهش مراجعات در خصوص اهدای خون نیز مواجه بوده‌ایم.

معاون فنی اداره کل انتقال خون خراسان رضوی ضمن تأکید بر رعایت توصیه‌ها در خصوص عدم مراجعه به بیرون از منزل جز در موارد ضروری، گفت: تردد غیر ضروری باید محدود شود ولی اهدای خون در شرایط فعلی جزو اقدامات بسیار ضروری است.

وی بیان کرد: اگر اهدای خون به صورت مستمر انجام نشود، با کاهش خون و ذخایر خونی مواجه می‌شویم. نباید بگذاریم که یک بحران باعث شود با بحرانی دیگر در شرایط بعد مواجه شویم.

حسنی با بیان اینکه در پایگاه‌های اهدای خون خطر ابتلاء به کرونا نه تنها بیشتر نیست بلکه کمتر نیز هست، اظهار کرد: این پایگاه‌ها محل حضور و تردد افراد سالم است و کسی که سالم نباشد، امکان اهدای خون را ندارد.

وی با اشاره به سنجش همه مراجعان در ابتدای ورود به پایگاه انتقال خون، اظهار کرد: اگر بعد از معاینه مشخص شود که فردی امکان اهدای خون ندارد، راهنمایی‌های لازم به وی می‌شود و از این فرد خون گرفته نمی‌شود.

معاون فنی اداره کل انتقال خون خراسان رضوی با بیان اینکه ویروس کرونا از طریق اهدای خون، تماس‌های خونی و فرآورده‌های خونی منتقل نمی‌شود، ادامه داد: مردم، بابت مراجعه به پایگاه‌های اهدای خون نگران نباشند؛ در ابتدای ورود مراجعان، مواد ضدعفونی در اختیارشان قرار می‌گیرد و همکاران ما همچون همیشه موارد مورد نیاز را رعایت می‌کنند.

وی بر ضرورت داشتن کارت شناسایی در هنگام مراجعه به پایگاه انتقال خون تأکید کرد و گفت: اهداکنندگان برای برای اول باید حتماً کارت ملی عکس دار خود را همراه داشته باشند و در دفعه‌های بعد یک کارت شناسایی که حاوی کد ملی اهداکننده باشد کفایت می‌کند.

حسنی ادامه داد: به دلیل شرایط فعلی اگر مراجعه کننده‌ای کارت ملی خود را همراه ندارد، باید کارت شناسایی دیگری که حاوی مشخصات وی و کد ملی باشد را به همکاران ما تحویل دهد تا احراز هویت وی انجام شود.

وی، احراز هویت را از الزامات برای خون گیری دانست و بیان کرد: تا زمانی که هویت اهداکننده مشخص نشود، امکان اهدای خون نیست. البته در شرایط فعلی استثنا قائل شده و اگر با هر مدرک شناسایی احراز هویت انجام شود، امکان اهدای خون وجود دارد.