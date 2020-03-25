به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه‌های عبری‌زبان اعلام کردند، تل آویو برای مقابله با شیوع ویروس کرونا و تقویت ظرفیت‌های پزشکی خود، برای خرید ده هزار دستگاه تنفس مصنوعی از ایالات متحده و کشورهای عربی خلیج‌فارس (بدون ذکر نام‌شان) آماده می‌شود.

به گزارش العالم، شبکه «کان» تلویزیون دولتی رژیم صهیونیستی گزارش داد که دفتر نخست‌وزیر این رژیم، عصر سه‌شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: با توجه به کمبود تجهیزات پزشکی، تیمی به سرپرستی یوسی کوهن رئیس موساد و مائیر بن شبات رئیس شورای امنیت داخلی برای خرید تجهیزات از خارج تشکیل شده است.

این شبکه تلویزیونی بدون ارائه جزئیات بیشتر، تصریح کرد که صحبت در مورد خرید ۱۰ هزار دستگاه تنفس مصنوعی از کشورهایی، از جمله ایالات متحده و کشورهای حوزه خلیج‌فارس است.

این تلویزیون عبری‌زبان افزود، اسرائیل در حال حاضر حدود ۳ هزار دستگاه تنفس مصنوعی دارد ولی در صورتی‌که میانگین ابتلاء همچنان هر سه روز ۲ برابر شود، وضعیت نگران‌کننده می‌شود که باید برای آن آماده شد.

به گزارش این تلویزیون، پزشکان در فلسطین اشغالی برای سناریویی آماده می‌شوند که هزاران نفر به دستگاه‌های تنفس نیاز پیدا می‌کنند.

پیش از این نیز گزارش شده بود موساد ۱۰۰ هزار کیت تست کرونا را، طی عملیاتی ویژه، از دو کشور حوزه خلیج‌فارس به فلسطین اشغالی منتقل کرده است.

مقام‌های ارشد سیاسی و نظامی رژیم صهیونیستی طی دوره اخیر در مناسبت‌های مختلف اعلام کرده‌اند که مناسبات پشت پرده اما قوی میان این رژیم با عربستان، امارات و نیز قطر در جریان است.

در سفر دو سال پیش بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر این رژیم به عمان و دیدارش با سلطان قابوس، رسانه‌های عبری‌زبان خبر دادند که موساد نقش مهمی در شکل‌گیری این نزدیکی سیاسی داشته است.

وزارت بهداشت این رژیم، روز گذشته از افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا به ۱۹۳۰ نفر خبر داد و اعلام کرد که بر اثر این بیماری، همچنین ۳ نفر فوت شده‌اند.