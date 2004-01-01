كميته فني مشترك شوراي همكاري خليج فارس به زودي به ايران اعزام مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري كويت ، عبدالرحمن العطيه دبير كل شوراي همكاري خليج فارس تاكيد كرد كه نشست فوق العاده وزيران دارايي و اقتصاد كشورهاي اين شورا به دليل حاكم بودن جوي از روح برادري سازنده بر آن در نهايت منجر به دستيابي به نتايج عملي براي كمك به ايران شد.

العطيه از مواضع مثبت كشورهاي شوراي همكاري در چنين شرايط انساني كه ايران با آن مواجه است و نيز پاسخگويي سريع براي انجام وظيفه انساني تقدير كرد.

وي افزود : توافقنامه اخير وزيران امور دارايي و اقتصادي كشورهاي شوراي همكاري براي ارائه كمك گروهي به ارزش 400 ميليون دلار به ايران از طريق صندوق هاي توسعه ملي به منظور كاستن از پيامدهاي زلزله و طرح هاي بازسازي و توسعه منطقه زلزله زده در ايران صورت گرفت .

دبير كل شوراي همكاري تاكيد كرد كه كميته فني مشترك كشورهاي عضو شورا به زودي براي توافق با طرف هاي مربوطه ايراني به اين كشور اعزام خواهد شد تا نحوه هزينه كمك مالي كشورهاي شوراي همكاري در طرح هاي بازسازي منطقه زلزله زدن بم مشخص گردد.

دبير كل شوراي همكاري خليج فارس بار ديگر فاجعه دلخراش زمين لرزه در شهر تاريخي بم را به رهبري ، دولت و ملت ايران تسليت گفت و با بازماندگان اين حادثه ابراز همدردي كرد.

وزيران دارايي و اقتصاد كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس در نشست فوق العاده خود كه بنا به درخواست امير عبدالله وليعهد عربستان به منظور هماهنگ كردن مواضع كشورهاي عضو اين شورا براي كمك به ايران در رياض برگزار شد، با پرداخت 400 ميليون دلار كمك براي مشاركت در بازسازي شهرستان زلزله زده بم موافقت كردند.