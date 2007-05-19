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۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۲:۳۸

همایش استانی اخلاق پزشکی در خراسان جنوبی برگزار شد

خراسان جنوبی - خبرگزاری مهر : همایش استانی اخلاق پزشکی با حضور پزشکان، پیراپزشکان و پرستاران خراسان جنوبی صبح امروز در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این همایش با هدف دستیابی به راهکارهای کاربردی جهت ارتقا اخلاق پزشکی و استفاده از تجربیات سایر محققین در زمینه پژوهش های مربوط به اخلاق پزشکی در بیرجند برگزار شد.

در همایش یاد شده اساتید حوزه علمیه قم ، مشهد و دانشگاه علوم پزشکی شیراز در محورهای اخلاق پزشکی در درمان های نوین از نظر اسلام ، جایگاه پرستار و اخلاق پرستاری ، حرمت و تقدس بیمار از نگاه پیامبر اعظم(ص) ، اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی ، رابطه پزشک و بیمار و سلامت از دیدگاه اخلاق پزشکی صحبت کردند.

همایش اخلاق پزشکی با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند برگزار شد.

بیش از 30 مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال شده که برگزیده آنها به صورت پوستر در معرض دید شرکت کنندگان قرار گرفته است .

کد مطلب 488589

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