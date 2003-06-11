۲۱ خرداد ۱۳۸۲، ۱۷:۱۳

درپي ترور نافرجام عبد العزيز رنتيسي

حماس خواستار استعفاي ابومازن شد

در پي ناكامي ترور عبد العزيز رنتيسي يكي از رهبران جنبش حماس توسط رژيم صهيونيستي رهبران حماس خواستار استعفاي ابومازن نخست وزير حكومت خودگردان شدند.

به گزارش شبكه تلويزيوني الجزيره قطر، به دنبال ترورنافرجام دكتر عبدالعزيز رنتيسي سخنگوي حماس ، رهبران سياسي  اين جنبش از ابومازن خواستند از سمت نخست وزيري حكومت خودگردان فلسطين استعفا دهد .
روزگذشته ارتش رژيم صهيونيستي با يك فروند هليكوپتر خودرو  حامل الرنتيسي را در شهر غزه مورد هدف موشكي قرارداد كه باعث كشته شدن 3 غيرنظامي از جمله يك كودك خردسال و يك زن شد .
دراين حمله موشكي ، الرنتيسي جان سالم به در برد ولي 25 تن از مردم عادي زخمي شدند.
اين حمله با واكنشهاي جهاني روبرشد بطوري كه كشورهاي سوريه ، مصر، اردن،  لبنان و دبيركل اتحاديه عرب  ورييس حكومت خودگردان فلسطين، اين اقدام رژيم صهيونيستي را محكوم كردند.

  

