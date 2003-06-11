حماس خواستار استعفاي ابومازن شد

به گزارش شبكه تلويزيوني الجزيره قطر، به دنبال ترورنافرجام دكتر عبدالعزيز رنتيسي سخنگوي حماس ، رهبران سياسي اين جنبش از ابومازن خواستند از سمت نخست وزيري حكومت خودگردان فلسطين استعفا دهد .

روزگذشته ارتش رژيم صهيونيستي با يك فروند هليكوپتر خودرو حامل الرنتيسي را در شهر غزه مورد هدف موشكي قرارداد كه باعث كشته شدن 3 غيرنظامي از جمله يك كودك خردسال و يك زن شد .

دراين حمله موشكي ، الرنتيسي جان سالم به در برد ولي 25 تن از مردم عادي زخمي شدند.

اين حمله با واكنشهاي جهاني روبرشد بطوري كه كشورهاي سوريه ، مصر، اردن، لبنان و دبيركل اتحاديه عرب ورييس حكومت خودگردان فلسطين، اين اقدام رژيم صهيونيستي را محكوم كردند.