مددجویان بین بهزیستی و کمیته امداد سرگردانند

نبی الله عشقی ثانی قائم مقام معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پس از تصویب آئین نامه واگذاری امور حمایتی بهزیستی به کمیته امداد ، بهزیستی موظف به اجرای آن است و در حال حاضر نیز در انتظار تصویب آئین نامه اجرایی این امر توسط هیات دولت است که پس از تصویب روش و شیوه اجرای آن مشخص خواهد شد .

وی خاطر نشان کرد : براساس قانون بودجه، مستمری زنان سرپرست خانوار که حدود 147 هزار خانوار هستند به کمیته امداد واگذار شده است این درحالی است که 40 درصد این افراد در حال حاضر توسط موسسات غیردولتی خدمات دریافت می کنند به همین دلیل تکلیف مستمری و ارائه خدمات به آنان پس از تصویب لایحه مشخص نیست.

وی در خصوص پرداخت مستمری به مددجویان بهزیستی گفت: پس از تصویب آئین نامه اجرایی و تخصیص اعتبارات به کمیته امداد و یا بهزیستی تکلیف مستمری مددجویان نیز مشخص و میان آنان توزیع می شود.

قائم مقام معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی از عدم پرداخت مستمری مددجویان تحت پوشش در بسیاری از استانها خبر داد و تاکید کرد : بدلیل عدم تصویب آئین نامه اجرایی در دو ماه اول سال مستمری بسیاری از مددجویان پرداخت نشده است البته تعداد اندکی از استانها از منابع مالی دیگر مستمری افراد تحت پوشش را پرداخت کرده اند و مابقی استانها نیز در انتظار مصوبه هیات دولت هستند.