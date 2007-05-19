یک نظامی آمریکایی به سبب افشای نام زندانیان گوانتانامو به حبس محکوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این نظامی آمریکایی که "ماتیو دیاز" نام دارد پس از ‪ ۲۰‬سال خدمت در نیروی دریایی آمریکا، به اخراج از این نهاد نیز محکوم شده است.

وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون ) از انتشار نام صدها زندانی گوانتانامو به این بهانه که ممکن است جان خانواده‌های آنها به خطر افتد، خودداری می ‌کرد.

لازم به ذکر است، اولین فهرست اسامی زندانیان گوانتانامو به دستور دادگاه فدرال آمریکا در بهار ‪ ۲۰۰۶ سال‬میلادی منتشر شد.

ماتیو که در پایان سال ‪ ۲۰۰۴‬و اوایل ‪ ۲۰۰۵‬به عنوان مشاور قضایی در گوانتانامو حضور داشت، روز پنجشنبه ( 27 اردیبهشت ) به انتشار اسامی این زندانیان که اطلاعاتی مرتبط با امنیت ملی آمریکا تلقی می‌شود، اعتراف کرد.

این خبر در حالی منتشر می شود که طی هفته گذشته نیز اخباری درباره سخت گیری های دولت آمریکا درباره زندانیان گوانتانامو منتشر شده بود ؛ در این اخبار آمده بود : دولت آمریکا وکیلان زندانیان گوانتانامو را تحت فشار قرار داده و ملاقات آنها با موکلان خود را محدود کرده است.

اما وزارت دادگستری آمریکا روز 22 اردیبهشت با صدور اطلاعیه ای مدعی شد : وکلای زندانیان حاضر در زندان گوانتانامو می توانند بدون محدودیت به دیدارموکلین خود رفته و در جریان رسیدگی به پرونده های آنها قرار بگیرند.

این اطلاعیه وزارت دادگستری آمریکا در پی گزارش 15 اردیبهشت روزنامه نیویورک تایمز صادر شد که در آن اعلام شده بود : دولت آمریکا وکلای زندانیان حاضر در گوانتانامو را در دیدار با موکلان خود تحت فشار قرار داده و آنها را دراین باره محدود کرده است.

درخواست های زیادی برای بسته شدن زندان گوانتانامو از سوی محافل بین المللی صورت گرفته است، اما آمریکا با شعاری موسوم به "مبارزه با تروریسم" بدون توجه به این درخواست ها، به اقدامات مغایر با حقوق بشرخود ادامه می دهد و بازداشت شدگان را به شدت شکنجه می کند.