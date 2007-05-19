برلوسکونی در اندیشه بازگرداندن شوچنکو به میلان

به گزارش خبرگزاری مهر، برلوسکونی در نظر دارد در فصل نقل و انتقالات تابستانی بازیکنان مطرحی چون رونالدینیو ، اتوئو و شوچنکو را به خدمت بگیرد.

بر پایه این گزارش، این درحالی است که به نظر می رسد رییس باشگاه میلان، شوچنکو را به سایرین ترجیح می دهد. او گفت : من همیشه با شوا در تماسم. چنانچه بتوانیم او را به میلان بازگردانیم، بدون شک دست به خرید فوق العاده ای زده ایم.

باشگاه میلان پس ازدیدارنهایی لیگ قهرمانان که روزچهارشنبه این هفته برگزار می شود در خصوص به خدمت گرفتن شوچنکو با چلسی وارد مذاکره می شود.