روحانیون ابعاد مختلف شخصیت امام (ره) را به مردم معرفی کنند

به گزارش خبرنگار مهر ، احمد ضیائی پیش از ظهر امروز در جلسه ستاد ارتحال حضرت امام (ره) اظهار داشت : نسل های دوم و سوم انقلاب حضور شخصیت بنیانگذار انقلاب را به درستی درک نکردند و اکنون لازم است بار دیگر رفتارهای اجتماعی و فردی امام در ابعاد مختلف زندگی شخصی ، عبادی و سیاسی برای مردم معرفی شود.

وی افزود : در طول سال های اخیر در ایام عزاداری حضرت امام عده ای از مردم در حرم حضور یافته اند و بخش دیگری بنا به دلایل مختلف قادر به حضور در بهشت زهرا نبوده اند که برای این قشر نیز باید برنامه هایی در مساجد و هیئت های مذهبی برگزار شود.

ضیائی خاطر نشان کرد : حضور در حرم حضرت امام (ره) بیشتر به لحاظ بعد برون مرزی حائز اهمیت است و درک ابعاد درونی و معنوی این شخصیت بزرگ تاریخ از ارزش و اهمیت بیشتری برخوردار است.

وی همچنین در خصوص وضعیت اسکان زائران استان های مختلف کشور در شهرستان های استان تهران گفت : حضور قبل از موعد زائران در این شهرها ضرورتی ندارد زیرا علاوه بر خستگی زائران ، بار مالی بسیاری برای ارگان های مختلف این شهر به دنبال دارد.

ضیائی تصریح کرد : بودجه های استانی شهرهایی همچون همدان ، آذربایجان غربی و شرقی ، قزوین و ... بسیار بیشتر از بودجه شهری نظیر کرج است و به طور قطع خدمات رسانی شهرداری ها ، سپاه ، بسیج و سایر ارگان های استان های مذکور بسیار مناسب تر و مطلوب تر از کرج و سایر شهرستان های محروم استان تهران خواهد بود.

این مسئول ضمن تاکید بر اندیشه های ناب حضرت امام (ره) در خصوص جلوگیری از اسراف و تبذیر و ناسازگاری روحیات ایشان با هزینه های غیرضروری اظهار داشت : زائران حضرت امام (ره) در اقصی نقاط کشور می توانند با حضور در بهشت زهرا در روز 14 خردادماه در هزینه های اسکان و پذیرایی تا حد بالایی صرفه جویی کنند.

فرماندار کرج همچنین از مسئولان کرجی خواست امسال نیز به صورت یکپارچه و منسجم فعالیت های خود را برای پذیرایی و اسکان زائران حضرت امام توسعه دهند و عملکردهای خود را در این زمینه مستند سازی کنند.

معاون استاندار تهران همچنین خطاب به مسئولان فرهنگی شهرستان یادآور شد : 15 خرداد نیز باید به عنوان یک واقعه مهم تاریخی مردمی شود و بیشتر و پررنگ تر از سال های گذشته به آن پرداخته شود.

در این جلسه هر یک از ارگان های دولتی شهرستان کرج برنامه ها و بودجه های پیشنهادی خود را به منظور یکپارچگی امور برای اسکان و پذیرایی زائران در کرج ارائه دادند.