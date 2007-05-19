شناسایی اطلاعات جدیدی از تنظیم پروتئینها در سلول

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه "اوپسالا" و موسسه بیولوژی ماکس پلانک در پژوهشی با هزینه اتحادیه اروپا کشف کردند که ترکیبات پروتئینی از راه های مختلفی تنظیم می شوند.

در این فرایند در ابتدا یک زنجیره RNA پیام رسان (اسید ریبونوکلئوئیک) در بخشی از DNA که پروتئین مورد نیاز را رمزگذاری می کند، تولید می شود. سپس ساختاری که "ریبوزم" نام دارد در امتداد زنجیره RNA حرکت کرده و رمزهای ژنتیکی را در یک ماده آمینواسیدی به پروتئین های مورد نیاز ترجمه می کند.

نتایج این تحققات که در مجله "مولکولر سل" منتشر شده است، نشان می دهد که چند زنجیره کوچک RNA ویژه رمزهای ژنتیکی که دراشکال گوناگون زندگی قابل مشاهده اند، برای تنظیم تولید پروتئین مورد استفاده قرار می گیرند.

این مولکول ها که "RNA ضدحس " نامیده می شوند با RNA پیام رسان در محلی که در آنجا ریبوزم باید ترجمه رمز ژنتیکی را آغاز کند، ارتباط دارد. درصورتی که این ارتباط قطع شود، ریبوزم نمی تواند عملکرد خود را انجام دهد و به این ترتیب پروتئین ها ترکیب نمی شوند.

بنابراین گزارش، این محققان برای اولین بار نشان دادند که RNA ضد حس می تواند با دیگر بخش های RNA پیام رسان که ورود ریبوزم ها به آنجا ممنوع است، نیز ارتباط داشته باشد.