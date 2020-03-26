۱۰۵ نفر تاکنون بر اثر ابتلا به کرونا در آذربایجان شرقی فوت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین صومی در گفتگو با خبرنگاران که به صورت مجازی برگزار شد با بیان اینکه از مردم می‌خواهیم تا در خانه‌های خود بمانند، گفت: با ماندن در خانه می‌توانیم کرونا را شکست دهیم.

وی با تاکید بر اینکه شاهد افزایش آمار مبتلایان به کرونا در استان هستیم، گفت: بیش از ۱۲ هزار نفر کادر درمانی در آذربایجان شرقی در زمینه ارائه خدمات مرتبط با کرونا مشغول خدمت هستند.

صومی با تاکید بر اینکه در حال حاضر، روند بیماری در استان افزایشی است گفت: در صورت عدم رعایت بهداشت، آمار چندین برابر خواهد شد.

وی گفت: تعداد بیمارن مبتلا به کرونا در آذربایجان شرقی با ۸۹ نفر افزایش نسبت به روز گذشته به ۱۰۹۴ نفر افزایش یافت. تعداد جانباختگان بیماری کرونا هم در استان به ۱۰۵ نفر افزایش پیدا کرد. ۸ نفر از این تعداد روز چهارشنبه فوت کردند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز افزود: براساس آمارهای موجود، بیش از ۹۰ درصد بیماران مبتلا شده به بیماری کرونا در آذربایجان شرقی، از طریق مسافران خارج از این استان به این بیماری مبتلا شده اند.

صومی افزود: دست ندادن و روبوسی نکردن، شست و شوی دست‌ها با آب و صابون، ضد عفونی دست‌ها و به هنگام عطسه و سرفه، جلوی دهان را گرفتن از راه‌های پیشگیری از این بیماری است که همواره به عنوان ۶ گام آداب سرفه و بهداشتی نیز از آن یاد می‌شود.

وی سپس گفت: علائم ویروس کرونا مشابه علائم آنفلوانزا اصلی است که چند ماه گذشته وجود داشت و تفاوت خاصی با هم ندارند. کرونا علائمی همانند تب، سرفه و در صورت وخیم بودن، علائمی مانند تنگی نفس و دردهای عضلانی را نیز در بر می‌گیرد.

ویروس کرونا خانواده‌ای از ویروس‌ها هستند که بیماری‌های مربوط به دستگاه تنفسی از سرماخوردگی معمولی گرفته تا برونشیت و عفونت مجاری تنفسی را منجر می‌شود.