جهش سبز تولید در کویر/۶۴۰ هکتار برای احداث گلخانه مکان یابی شد

غلامرضا قوسی در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: در راستای افزایش بهرهوری و ارتقا جهش تولید تفاهم نامهای طی سال گذشته بین شرکت شهرکهای کشاورزی و استانداری منعقد شد.
وی ادامه داد: در این تفاهم نامه ۷۰۰ هکتار سطح زیر کشت گلخانه با پیش بینی اعتباری بالغ بر ۱۹۰ میلیارد تومان و میزان تولید ۲۸۰ هزار تن هدف گذاری شد.
قوسی با بیان اینکه این تفاهم نامه جهشی ۱۰ برابری در میزان سطح و جهشی ۲۵ برابری در میزان تولید محصولات گلخانهای است، گفت: محصولات گلخانهای ظرفیت ارزآوری و اشتغال بالایی داشته و صرفهجویی خوبی در مصرف آب دارد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه از زمان تبیین تفاهم نامه اقدامات اجرایی طرح آغاز شد، افزود: تاکنون ۶۴۰ هکتار گلخانه در سطح شهرستانهای مختلف مکانیابی و شناسایی شده است.
قوسی ادامه داد: برای قریب به ۶۰۰ هکتار جواز تأسیس صادر شده و کارهای مطالعاتی برای ۱۵۴ هکتار انجام شده است.
وی با بیان اینکه تاکنون برای ۲۷۰ هکتار مجوز تأمین آب صادر شده است، اظهار کرد: تاکنون هیچ گونه مشکل مالی برای اجرای این طرح نداشتهایم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی بیان کرد: ۳۰ درصد از مجموع این منابع مالی در تعهد استان بوده که تاکنون شش میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان تأمین و موافقت نامه ۱۲ میلیارد و ۷۰۰ تومان از محل تبصره ۱۹ مبادله شده است.
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