  1. استانها
  2. قزوین
۷ فروردین ۱۳۹۹، ۱۰:۳۷

مدیر منطقه سه شهرداری قزوین:

فاز نخست جاده سلامت امام علی (ع) به بهره‌برداری رسید

فاز نخست جاده سلامت امام علی (ع) به بهره‌برداری رسید

قزوین- مدیر منطقه سه شهرداری قزوین از افتتاح فاز نخست پروژه جاده سلامت امام علی (ع) با اعتبار بیش از یک میلیارد تومان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ابراهیم عصارزاده با اشاره به جزئیات پروژه جاده سلامت بلوار امام علی (ع) واقع در شهرک مینودر، اظهار کرد: پروژه جاده سلامت در فاز نخست، در مسیر ۱.۵ کیلومتری، شامل ست‌های ورزشی، فضای سبز، مسیر پیاده‌روی، نیمکت بتنی و چراغ برای روشنایی است.

مدیر منطقه سه شهرداری قزوین تصریح کرد: مسیر پیاده‌روی بلوار امام علی (ع) مجموعاً ۲ کیلومتر بوده که فاز نخست از بلوار امام علی (ع) تا بلوار غدیر و فاز دوم از بلوار غدیر تا اتوبان قزوین - زنجان پیش‌بینی شده است.

عصارزاده افزود: فاز دوم این پروژه تا سه ماه آینده به بهره‌برداری خواهد رسید، در حالی که بیش از یک میلیارد تومان بودجه در فاز نخست صرف شده است.

وی با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصدی پروژه مسیر پیاده‌روی امام علی (ع) خاطرنشان کرد: مسیر پیاده‌روی بلوار امام علی (ع) به جاده سلامت باراجین متصل می‌شود.
 

کد مطلب 4886359

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه