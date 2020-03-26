به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ابراهیم عصارزاده با اشاره به جزئیات پروژه جاده سلامت بلوار امام علی (ع) واقع در شهرک مینودر، اظهار کرد: پروژه جاده سلامت در فاز نخست، در مسیر ۱.۵ کیلومتری، شامل ست‌های ورزشی، فضای سبز، مسیر پیاده‌روی، نیمکت بتنی و چراغ برای روشنایی است.

مدیر منطقه سه شهرداری قزوین تصریح کرد: مسیر پیاده‌روی بلوار امام علی (ع) مجموعاً ۲ کیلومتر بوده که فاز نخست از بلوار امام علی (ع) تا بلوار غدیر و فاز دوم از بلوار غدیر تا اتوبان قزوین - زنجان پیش‌بینی شده است.

عصارزاده افزود: فاز دوم این پروژه تا سه ماه آینده به بهره‌برداری خواهد رسید، در حالی که بیش از یک میلیارد تومان بودجه در فاز نخست صرف شده است.

وی با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصدی پروژه مسیر پیاده‌روی امام علی (ع) خاطرنشان کرد: مسیر پیاده‌روی بلوار امام علی (ع) به جاده سلامت باراجین متصل می‌شود.

