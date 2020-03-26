عملیات اجرایی بیمارستان ۱۰۰۰تختخوابی به زودی در همدان آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری همدان، نشست جانمایی زمین برای ساخت بیمارستان یک هزار تختخوابی در همدان به ریاست استاندار همدان برگزار شد.
سید سعید شاهرخی در این جلسه گفت: با توجه به تخصصهای متعددی که در حوزه پزشکی در استان همدان وجود دارد ترتیب ساخت یک بیمارستان هزار تختخوابی با ویژگیهای منحصر به فرد داده شد.
شاهرخی افزود: با توجه به اینکه برای این پروژه حداقل ۱۰ هکتار زمین لازم است، مقرر شد ۳ نقطه در نظر گرفته و کارهای کارشناسی در آن انجام شود.
وی خاطر نشان کرد: شهرداری همدان باید حداکثر تا ۲۰ فروردینماه پروژه را نهایی کرده و تا پایان فروردین ۹۹ پروژه کلنگزنی شده و عملیات اجرایی آن آغاز شود.
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