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۷ فروردین ۱۳۹۹، ۱۵:۴۳

استاندار همدان:

عملیات اجرایی بیمارستان ۱۰۰۰تختخوابی به زودی در همدان آغاز می شود

عملیات اجرایی بیمارستان ۱۰۰۰تختخوابی به زودی در همدان آغاز می شود

همدان - استاندار همدان گفت: عملیات اجرایی ساخت بیمارستان ۱۰۰۰ تختخوابی تا پایان فروروین ماه امسال در همدان آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری همدان، نشست جانمایی زمین برای ساخت بیمارستان یک هزار تختخوابی در همدان به ریاست استاندار همدان برگزار شد.

سید سعید شاهرخی در این جلسه گفت: با توجه به تخصص‌های متعددی که در حوزه پزشکی در استان همدان وجود دارد ترتیب ساخت یک بیمارستان هزار تختخوابی با ویژگی‌های منحصر به فرد داده شد.

شاهرخی افزود: با توجه به اینکه برای این پروژه حداقل ۱۰ هکتار زمین لازم است، مقرر شد ۳ نقطه در نظر گرفته و کارهای کارشناسی در آن انجام شود.

وی خاطر نشان کرد: شهرداری همدان باید حداکثر تا ۲۰ فروردین‌ماه پروژه را نهایی کرده و تا پایان فروردین ۹۹ پروژه کلنگ‌زنی شده و عملیات اجرایی آن آغاز شود.

کد مطلب 4886371

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