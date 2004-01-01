93 درصد داوطلبان نمايندگي مجلس هفتم، در هياتهاي اجرايي تائيد صلاحيت شدند

به گزارش خبرگزاري مهر، نتايج بررسي صلاحيت متقاضيان نمايندگي مجلس هفتم در هياتهاي اجرايي سراسر كشور بدين شرح است :
آذربايجان شرقي : از406 داوطلب صلاحيت 389 نفر تاييد و صلاحيت 8 نفر رد شد . ( 96 درصد تاييد صلاحيت ).
آذربايجان غربي : از276 داوطلب صلاحيت 250 نفر تاييد و صلاحيت 12نفر رد شد . ( 94 درصد تاييد صلاحيت ).
اردبيل : از119 داوطلب، صلاحيت 112 نفر تاييد و صلاحيت 4 نفر رد شد . ( 94 درصد تاييد صلاحيت ).
اصفهان : از656 داوطلب، صلاحيت 619 نفر تاييد و صلاحيت 24نفر رد شد . ( 94 درصد تاييد صلاحيت ).
ايلام : از 58 داوطلب، صلاحيت 55 نفر تاييد و صلاحيت 3 نفر رد شد . ( 95 درصد تاييد صلاحيت ).
بوشهر : از 86 داوطلب، صلاحيت 80 نفر تاييد و صلاحيت 3 نفر رد شد . ( 93 درصد تاييد صلاحيت ).
تهران : از2072 داوطلب، صلاحيت 1903 نفر تاييد و صلاحيت 160 نفر رد شد. ( 92 درصد تاييد صلاحيت ).
چهارمحال و بختياري : از 78 داوطلب، صلاحيت 71 نفر تاييد و صلاحيت 2 نفر رد شد . ( 91 درصد تاييد صلاحيت ).
خراسان : از 795 داوطلب، صلاحيت 754 نفر تاييد و صلاحيت 26 نفر رد شد . ( 95 درصد تاييد صلاحيت ).
خوزستان : از 385 داوطلب، صلاحيت 335 نفر تاييد و صلاحيت 38 نفر رد شد . ( 87 درصد تاييد صلاحيت ).
زنجان : از 138 داوطلب، صلاحيت 120نفر تاييد وصلاحيت 17 نفر رد شد . ( 87 درصد تاييد صلاحيت ).
سمنان : از 76 داوطلب، صلاحيت 74 نفر تاييد شد و دو نفر ديگر انصراف دادند . ( 97 درصد تاييد صلاحيت ).
سيستان و بلوچستان : از 152 داوطلب، صلاحيت 142 نفر تاييد و صلاحيت 5 نفر رد شد . ( 93 درصد تاييد صلاحيت ).
فارس : از469 داوطلب، صلاحيت 441 نفر تاييد و صلاحيت 12 نفر رد شد . ( 94 درصد تاييد صلاحيت ).
قزوين : از97 داوطلب، صلاحيت 87 نفر تاييد و صلاحيت 7 نفر رد شد . ( 90 درصد تاييد صلاحيت ).
قم : از135 داوطلب، صلاحيت 129 نفر تاييد و صلاحيت 5 نفر رد شد . ( 96 درصد تاييد صلاحيت ).
كردستان : از 119 داوطلب، صلاحيت 102 نفرتاييد و صلاحيت 14 نفر رد شد . ( 86 درصد تاييد صلاحيت ).
كرمان : از152 داوطلب، صلاحيت 136 نفر تاييد و صلاحيت 13 نفر رد شد . ( 89 درصد تاييد صلاحيت ).
كرمانشاه : از 214 داوطلب، صلاحيت 191 نفر تاييد و صلاحيت 18 نفر رد شد . ( 89 درصد تاييد صلاحيت ).
كهگيلويه و بويراحمد : از46 داوطلب، صلاحيت 42 نفر تاييد و صلاحيت 1 نفر رد شد . ( 91 درصد تاييد صلاحيت ).
گلستان : از241 داوطلب، صلاحيت 233 نفر تاييد و صلاحيت 5 نفر رد شد . ( 97 درصد تاييد صلاحيت ).
گيلان : از270 داوطلب، صلاحيت 259 نفر تاييد و صلاحيت 8 نفر رد شد . ( 96 درصد تاييد صلاحيت ).
لرستان : از181 داوطلب، صلاحيت 175 نفر تاييد و صلاحيت 1 نفر رد شد . ( 97 درصد تاييد صلاحيت ).
مازندران : از 289 داوطلب، صلاحيت 263 نفر تاييد و صلاحيت 19 نفر رد شد . ( 91 درصد تاييد صلاحيت ).
مركزي : از 222 داوطلب، صلاحيت 205 نفر تاييد و صلاحيت 13 نفر رد شد . ( 92 درصد تاييد صلاحيت ).
هرمزگان : از72 داوطلب، صلاحيت 67 نفر تاييد و صلاحيت 5 نفر رد شد . ( 93 درصد تاييد صلاحيت ).
همدان : از 219 داوطلب، صلاحيت 205 نفر تاييد و صلاحيت 13 نفر رد شد . ( 92 درصد تاييد صلاحيت ).
يزد : از 97 داوطلب، صلاحيت 93 نفر تاييد و صلاحيت 3 نفر رد شد . ( 96 درصد تاييد صلاحيت ).
اقليتهاي ديني : صلاحيت هر21 داوطلب تاييد شد . ( 100 درصد تاييد صلاحيت ).
طبق اعلام وزارت كشور :
93 درصد داوطلبان نمايندگي مجلس هفتم، در هياتهاي اجرايي تائيد صلاحيت شدند
صلاحيت 7553 نفر از مجموع 8132 داوطلب نمايندگي مجلس هفتم ، در بررسي هاي هياتهاي اجرايي تاييد شد ، 433 نفر رد صلاحيت شدند و بقيه انصراف دادند كه بدين ترتيب 93 درصد داوطلبان تاييد صلاحيت و 5 درصد آنان رد صلاحيت شده اند و تعدادي نيز انصراف دادند.
به گزارش خبرگزاري مهر، نتايج بررسي صلاحيت متقاضيان نمايندگي مجلس هفتم در هياتهاي اجرايي سراسر كشور بدين شرح است :
نظر شما