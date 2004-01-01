  1. سیاست
  2. سایر
۱۱ دی ۱۳۸۲، ۱۷:۰۹

طبق اعلام وزارت كشور :

93 درصد داوطلبان نمايندگي مجلس هفتم، در هياتهاي اجرايي تائيد صلاحيت شدند

صلاحيت 7553 نفر از مجموع 8132 داوطلب نمايندگي مجلس هفتم ، در بررسي هاي هياتهاي اجرايي تاييد شد ، 433 نفر رد صلاحيت شدند و بقيه انصراف دادند كه بدين ترتيب 93 درصد داوطلبان تاييد صلاحيت و 5 درصد آنان رد صلاحيت شده اند و تعدادي نيز انصراف دادند.

به گزارش خبرگزاري مهر، نتايج بررسي صلاحيت متقاضيان نمايندگي مجلس هفتم در هياتهاي اجرايي سراسر كشور بدين شرح است :
آذربايجان شرقي : از406 داوطلب صلاحيت 389 نفر تاييد و صلاحيت 8  نفر رد شد . ( 96 درصد تاييد صلاحيت ).
آذربايجان غربي : از276 داوطلب صلاحيت 250 نفر تاييد و صلاحيت 12نفر رد شد . ( 94 درصد تاييد صلاحيت ).
اردبيل    : از119 داوطلب، صلاحيت 112 نفر تاييد و صلاحيت 4  نفر رد شد . ( 94 درصد تاييد صلاحيت ).
اصفهان  : از656 داوطلب، صلاحيت 619 نفر تاييد و صلاحيت 24نفر رد شد . ( 94 درصد تاييد صلاحيت ). 
ايلام      : از 58  داوطلب، صلاحيت 55   نفر تاييد و صلاحيت 3  نفر رد شد . ( 95 درصد تاييد صلاحيت ). 
بوشهر   : از 86  داوطلب، صلاحيت 80   نفر تاييد و صلاحيت 3  نفر رد شد . ( 93 درصد تاييد صلاحيت ). 
تهران    :  از2072 داوطلب، صلاحيت 1903 نفر تاييد و صلاحيت 160 نفر رد شد. ( 92 درصد تاييد صلاحيت ).
چهارمحال و بختياري : از 78 داوطلب، صلاحيت 71 نفر تاييد و صلاحيت 2 نفر رد شد . ( 91 درصد تاييد صلاحيت ). 
خراسان : از 795 داوطلب، صلاحيت 754 نفر تاييد و صلاحيت 26 نفر رد شد . ( 95 درصد تاييد صلاحيت ). 
خوزستان : از 385 داوطلب، صلاحيت 335 نفر تاييد و صلاحيت 38 نفر رد شد . ( 87 درصد تاييد صلاحيت ). 
زنجان : از 138 داوطلب، صلاحيت 120نفر تاييد وصلاحيت 17 نفر رد شد . ( 87 درصد تاييد صلاحيت ). 
سمنان : از 76 داوطلب، صلاحيت 74 نفر تاييد شد و دو نفر ديگر انصراف دادند . ( 97 درصد تاييد صلاحيت ). 
سيستان و بلوچستان : از 152 داوطلب، صلاحيت 142 نفر تاييد و صلاحيت 5 نفر رد شد . ( 93 درصد تاييد صلاحيت ). 
فارس : از469 داوطلب، صلاحيت 441 نفر تاييد و صلاحيت 12 نفر رد شد . ( 94 درصد تاييد صلاحيت ). 
قزوين : از97 داوطلب، صلاحيت 87 نفر تاييد و صلاحيت 7 نفر رد شد . ( 90 درصد تاييد صلاحيت ). 
قم : از135  داوطلب، صلاحيت 129 نفر تاييد و صلاحيت 5 نفر رد شد . ( 96 درصد تاييد صلاحيت ). 
كردستان : از 119 داوطلب، صلاحيت 102 نفرتاييد و صلاحيت 14 نفر رد شد . ( 86 درصد تاييد صلاحيت ). 
كرمان : از152 داوطلب، صلاحيت 136 نفر تاييد و صلاحيت 13 نفر رد شد . ( 89 درصد تاييد صلاحيت ). 
كرمانشاه : از 214 داوطلب، صلاحيت 191 نفر تاييد و صلاحيت 18 نفر رد شد . ( 89 درصد تاييد صلاحيت ). 
كهگيلويه و بويراحمد : از46 داوطلب، صلاحيت 42 نفر تاييد و صلاحيت 1 نفر رد شد . ( 91 درصد تاييد صلاحيت ). 
گلستان : از241 داوطلب، صلاحيت 233 نفر تاييد و صلاحيت 5 نفر رد شد . ( 97 درصد تاييد صلاحيت ). 
گيلان : از270 داوطلب، صلاحيت 259 نفر تاييد و صلاحيت 8 نفر رد شد . ( 96 درصد تاييد صلاحيت ). 
لرستان : از181 داوطلب، صلاحيت 175 نفر تاييد و صلاحيت 1 نفر رد شد . ( 97 درصد تاييد صلاحيت ). 
مازندران : از 289 داوطلب، صلاحيت 263 نفر تاييد و صلاحيت 19 نفر رد شد . ( 91 درصد تاييد صلاحيت ). 
مركزي : از 222  داوطلب، صلاحيت 205 نفر تاييد و صلاحيت 13 نفر رد شد . ( 92 درصد تاييد صلاحيت ). 
هرمزگان : از72 داوطلب، صلاحيت 67 نفر تاييد و صلاحيت 5 نفر رد شد . ( 93 درصد تاييد صلاحيت ). 
همدان : از 219 داوطلب، صلاحيت 205 نفر تاييد و صلاحيت 13 نفر رد شد . ( 92 درصد تاييد صلاحيت ). 
يزد : از 97 داوطلب، صلاحيت 93 نفر تاييد و صلاحيت 3 نفر رد شد . ( 96 درصد تاييد صلاحيت ). 
اقليتهاي ديني : صلاحيت  هر21 داوطلب  تاييد شد . ( 100 درصد تاييد صلاحيت ). 

کد مطلب 48864

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها