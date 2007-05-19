به گزارش خبرگزاری مهر، متکی با اشاره به کشتارهای وحشیانه رژیم صهیونیستی در غزه گفت: تجاوزات رژیم صهیونیستی عامل نا امنی در منطقه است.

وی با بیان اینکه اجلاس بین المللی دولتی و غیر دولتی فرصت مناسبی برای محکومیت این فجایع انسانی است، افزود: چند روز قبل اعضای سازمان کنفرانس اسلامی در اسلام آباد با صدور بیانه ای خواستارتوقف تجاوز رژیم صهیونیستی و حمایت از حکومت ائتلاف ملی فلسطین شد.

متکی همچنین در این دیدار پیرامون رویکردهای تداوم اشغال عراق اظهار داشت: رویکردهای اشغالگری غیر قابل پذیرش و مطرود است.

وی افزد: مردم آمریکا و انگلیس با آرای خود در انتخابات اخیر نارضایتی خود را نسبت به این گونه رویکردها اعلام داشتند.

وزیر امورخارجه در این دیدار خواستار گسترش روابط اقتصادی فیمابین در تمامی عرصه ها شد و درخصوص راه حل های حوزه اقتصاد بین المللی برای معالجه مشکلات اقتصادی کشورهای در حال توسعه عمدتا ناکارآمد دانست و گفت: شرایط اقتصادی در آمریکای لاتین به علت راه حل های غیرکارآمد بحرانی است، سالها کشورهای این منطقه آزمایشگاه سیاست های اقتصاد بین المللی بوده و تاکنون صدها میلیارد بدهی مردم این منطقه و افزایش نابسامانی ها ، نشدن دهنده ناکارآمدی این راهبردها ست.

وی افزود: اقتصاددانان کشورهای در حال توسعه و کشورهای اسلامی وظایف سنگینی برای ارائه سازوکارهای مناسب در حوزه اقتصاد و حوزه بین الملل دارند.

دکتر دادریس جطو نخست وزیر مغرب نیز با اشاره به نقش مهم ایران در منطقه گفت: ایران با عنوان مرکز ثقل منطقه برای صلح و امنیت به شمار می آید و تاکنون با تدبیر گام برداشته است.

وی در خصوص درگیری داخلی فلسطین اظهار داشت: متاسفانه درگیری های داخلی در فلسطین ، زمینه را برای حمله اسرائیل به فلسطین و قتل عام مردم بیگناه فراهم نموده است.

جطو از گسترش روابط فی مابین استقبال و تصریح کرد : ایران در زمینه های علمی و فناوری بویژه در عرصه صنعت و پزشکی پیشرفت های چشمگیری داشته که مغرب می تواند از این تجربیات بهره مند گردد.