رهبران دینی فرانسه خواستار ترویج گفتگوی دینی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، کشیش ژان آرنولد دوکلرمونت رئیس فدراسیون پروتستانهای فرانسه در پیامی به سارکوزی نوشت: اعتقاد و تجربه ما از گفتگوی عمومی به معنای آن است که ما فکر می کنیم این رویکرد بهترین ضمانت هماهنگی ملی در اجرای وظیفه شما تلقی می شود. به ویژه ما به تمایل شما در راستای احترام و گوش فرادادن به افرادی که به انتخاب دیگری داشتند علاقمند هستیم.

راجر کوکیرمان، رئیس شورای نمایندگی مؤسسات یهودی فرانسه نیز طی پیامی به سارکوزی گفت: اظهارت شما دربرگیرنده امید به فرانسه ای است که باید مصالح را بیاموزد.

در سالهای اخیر و در پرتو رشد جنبشهای دینی جدید و حضور پررنگتر اسلام، اغلب سیاستمداران فرانسه به شدت بر اصول سکولار تأکید کرده و قانون سال 1905 را که طی آن جدای کلیسا و حکومت تصریح شده مجددا بیان می کنند.

اگر چه سالکوزی اظهار داشته می خواهد تعدیل این قانون را بررسی کند.

دوکلرمونت اظهار داشت: این امر روشن است که نیکولا سارکوزی آماده بحث درباره موضوعات دینی است. باید از توانایی وی برای گوش دادن به تمام آرا، مگر هنگام مخالفت قدردانی کرد.

سارکوزی در سال 2004 طی کتابی که درباره دین نوشته بود پیشنهاد کرد که بخش قانون 1905 که دولت را از ارائه کمک هزینه به نهادهای دینی منع کرده باید تغییر کند. به نظر می رسد این پیشنهاد در پاسخ به کمبود تعداد مساجد و راهی برای مقامات محلی در به عهده گرفتن هزینه ساخت ساختمانهای دینی ارائه شده است.

سارکوزی را همچنین می توان یکی ازمدافعان سرسخت تأسیس شورای دینی مسلمانان فرانسوی به عنوان یک سازمان پوششی برای گروه های اسلامی دانست، این حمایت هنگام فعالیت به عنوان وزیر کشور که با امور دینی سروکار دارد صورت گرفت.

حدود 80 درصد از جمعیت 60 میلیونی فرانسه کاتولیک، 2 درصد پروتستان، یکش درصد یهودی و بین پنج تا 10 درصد مسلمان هستند.