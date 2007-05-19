  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۴:۵۰

/ فناوری فضایی /

تصاویری ویدیویی از سیاره زهره ارائه شد

تصاویری ویدیویی از سیاره زهره ارائه شد

آژانس فضایی اروپا به تازگی موفق به دریافت تصاویری ویدیویی از قطب جنوب سیاره زهره (ونوس) شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، این سری تصاویر ویدیویی را ابزار "اسپکتروگرافی" کاوشگر "ونوس اکسپرس" در دو طول موج مختلف گرفته است.

این تصاویر را ابزار تصویربرداری ونوس اکسپرس با اشعه فراسرخ با گرمای 9/3 میکرون به رنگ قرمز از منطقه ای در حدود 65 کیلومتر در طرف روز و شب سیاره بصورت شبیه سازی شده گرفته است. 

بر اساس گزارش پایگاه خبری آژانس فضایی اروپا، این تصاویر همچنین با گرمای 7/1 میکرون به رنگ سبز از منطقه اتمسفر زهره در طرف شب گرفته شده اند.

گفتنی است، ماموریت اصلی کاوشگر ونوس اکسپرس درک فعالیت های اتمسفری این سیاره است.

کد مطلب 488660

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها