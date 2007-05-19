تصاویری ویدیویی از سیاره زهره ارائه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این سری تصاویر ویدیویی را ابزار "اسپکتروگرافی" کاوشگر "ونوس اکسپرس" در دو طول موج مختلف گرفته است.
این تصاویر را ابزار تصویربرداری ونوس اکسپرس با اشعه فراسرخ با گرمای 9/3 میکرون به رنگ قرمز از منطقه ای در حدود 65 کیلومتر در طرف روز و شب سیاره بصورت شبیه سازی شده گرفته است.
بر اساس گزارش پایگاه خبری آژانس فضایی اروپا، این تصاویر همچنین با گرمای 7/1 میکرون به رنگ سبز از منطقه اتمسفر زهره در طرف شب گرفته شده اند.
گفتنی است، ماموریت اصلی کاوشگر ونوس اکسپرس درک فعالیت های اتمسفری این سیاره است.
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