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۷ فروردین ۱۳۹۹، ۱۴:۵۳

رئیس قوه قضائیه در تماس تلفنی پیگیر شد؛

آخرین اقدامات مقابله با کرونا و امدادرسانی به سیل زدگان پیگیری شد

آخرین اقدامات مقابله با کرونا و امدادرسانی به سیل زدگان پیگیری شد

بندرعباس - صبح پنجشنبه آیت الله رئیسی در تماس‌ تلفنی با استاندار و رئیس کل دادگستری هرمزگان، در جریان آخرین اقدامات صورت گرفته برای مقابله با کرونا قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه در تماس‌های تلفنی جداگانه ای با فریدون همتی استاندار و علی صالحی رئیس کل دادگستری هرمزگان در جریان آخرین اقدامات انجام شده برای مقابله با کرونا و امدادرسانی به سیل زدگان در این استان قرار گرفت.

آیت الله رئیسی در جریان این تماس‌های تلفنی با تأکید بر اعمال محدودیت‌ها، افزایش مداخلات حداکثری مؤثر و محدودیت در تردد که از ابتدا مورد اجماع کارشناسان و متخصصان بود گفت: باید محدودیت‌های مؤثر و مداخلات حداکثری مصوب، اجرایی و عملیاتی شود.

وی با تأکید بر لزوم اعمال نظرات کارشناسان که تمرکز در اعمال محدودیت و مداخلات حداکثری دارند گفت: همه باید از نظرات کارشناسی حمایت و در راستانی اجرای مصوبات تلاش کنند.

رئیس قوه قضائیه همچنین با اشاره به تجربه موفق برخی مدیران استانی که طبق نظرات کارشناسان ستادملی مدیریت و مقابله با کرونا سخت گیری‌های بیشتری را در مناطق تحت مدیریت خود اجرا کرده بودند ادامه داد: در طول این مدت شاهد بوده‌ایم، در هر جایی که مدیران منطقه‌ای و استانی محدودیت و سختگیری‌های بیشتری را اعمال کردند، آن منطقه به لحاظ کنترل بیماری و کمتر شایع شدن آن، مؤثرتر عمل کرده و این دلیلی بر صحت نظر کارشناسان است.

همچنین در جریان این تماس‌های تلفنی، آیت الله رئیسی از اقداماتی که استاندار و رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همزمان در حوزه مقابله با کرونا و خدمت رسانی به سیل زدگان انجام داده‌اند، تشکر و بر ادامه روند خدمت رسانی به مردم تأکید کرد.

در ادامه فریدون همتی استاندار و علی صالحی رئیس کل دادگستری هرمزگان نیز با ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در رابطه مقابله با بیماری کووید ۱۹ و امدادرسانی به سیل زدگان اخیر مطالبی ارائه کردند.

کد مطلب 4886602

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