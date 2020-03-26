آخرین اقدامات مقابله با کرونا و امدادرسانی به سیل زدگان پیگیری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه در تماسهای تلفنی جداگانه ای با فریدون همتی استاندار و علی صالحی رئیس کل دادگستری هرمزگان در جریان آخرین اقدامات انجام شده برای مقابله با کرونا و امدادرسانی به سیل زدگان در این استان قرار گرفت.
آیت الله رئیسی در جریان این تماسهای تلفنی با تأکید بر اعمال محدودیتها، افزایش مداخلات حداکثری مؤثر و محدودیت در تردد که از ابتدا مورد اجماع کارشناسان و متخصصان بود گفت: باید محدودیتهای مؤثر و مداخلات حداکثری مصوب، اجرایی و عملیاتی شود.
وی با تأکید بر لزوم اعمال نظرات کارشناسان که تمرکز در اعمال محدودیت و مداخلات حداکثری دارند گفت: همه باید از نظرات کارشناسی حمایت و در راستانی اجرای مصوبات تلاش کنند.
رئیس قوه قضائیه همچنین با اشاره به تجربه موفق برخی مدیران استانی که طبق نظرات کارشناسان ستادملی مدیریت و مقابله با کرونا سخت گیریهای بیشتری را در مناطق تحت مدیریت خود اجرا کرده بودند ادامه داد: در طول این مدت شاهد بودهایم، در هر جایی که مدیران منطقهای و استانی محدودیت و سختگیریهای بیشتری را اعمال کردند، آن منطقه به لحاظ کنترل بیماری و کمتر شایع شدن آن، مؤثرتر عمل کرده و این دلیلی بر صحت نظر کارشناسان است.
همچنین در جریان این تماسهای تلفنی، آیت الله رئیسی از اقداماتی که استاندار و رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همزمان در حوزه مقابله با کرونا و خدمت رسانی به سیل زدگان انجام دادهاند، تشکر و بر ادامه روند خدمت رسانی به مردم تأکید کرد.
در ادامه فریدون همتی استاندار و علی صالحی رئیس کل دادگستری هرمزگان نیز با ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در رابطه مقابله با بیماری کووید ۱۹ و امدادرسانی به سیل زدگان اخیر مطالبی ارائه کردند.
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