به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته اجتماعی انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا مستقر در وزارت کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در ادامه اقدامات مستمر یک ماه اخیر توسط همه دستگاه‌ها که با حداکثر ظرفیت به صورت ۲۴ ساعته و مستمر برای مقابله و ممانعت از گسترش شیوع کرونا در کشور صورت گرفت، طرح تقویت فاصله گذاری اجتماعی با هدف کمک به تشدید قطع زنجیره انتقال بیماری با رویکرد کاهش تماس‌ها، عدم برگزاری اجتماعات و حذف ترددهای غیرضروری در سطح کشور (مصوب ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا) از بامداد جمعه هشتم فرودین ماه آغاز و تا ۱۵ فروردین ماه اجرا می‌شود و در صورت تصویب ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، اجرای طرح تمدید خواهد شد.

در زمان اجرای این طرح:

۱- صرفاً افراد بومی ساکن هر شهر مجاز به ورود آن شهر بوده و ورود افراد غیرساکن ممنوع است. نحوه شناسایی افراد ساکن و بومی با استفاده از کارت ملی، پلاک خودرو، بیمه نامه خودرو صورت می‌پذیرد.

۲- خروج افراد غیرساکن و مسافر شهرهای محل حضور فعلی برای رفتن به محل سکونت خود بلامانع و بلکه تسریع می‌شود. این افراد در طول مسیر اجازه ورود به شهرها را نداشته و از کنار گذرها عبور خواهند کرد.

۳- مدارس و دانشگاه‌ها تا پایان زمان طرح تعطیل است.

۴- پارک‌ها، بوستان‌ها، تفرجگاه‌ها، مراکز تفریحی، استخرها و… که محل تجمع افراد هستند، تعطیل خواهند بود.

۵- اصناف و مشاغل مشمول مقررات این طرح در قالب گروه بندی سه گانه (گروهی که باید کاملاً فعال باشند جدول شماره یک، گروهی که باید تعطیل شوند و گروهی که بر اساس اقتضا و شرایط محلی فعالیت آنها می‌تواند مجاز باشد، جدول شماره دو) به شرح پیوست، فعالیت می‌کنند.

۶- ادارت دولتی برابر بخشنامه صادره معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری استخدامی حداکثر با یک سوم نیروهای اداری و به صورت شیفت بندی خدمات رسانی خواهند کرد.

۷- برگزاری هرگونه مراسم که موجب تجمع افراد شود (اعم از رسمی و غیررسمی) ممنوع است.

۸- تردد خودروهای امدادی و درمانی، پلیس، حمل بار، کالاها، مایحتاج مردم، سوخت مشمول ممنوعیت‌ها نمی‌شود.

۹- محدودیت حداکثری در جابجایی مسافر با هواپیما، قطار و اتوبوس‌های بین شهری ضمن اجرای کامل پروتکل‌های بهداشتی، اعمال می‌شود.

۱۰- طرح کنترل‌های بهداشتی در مبادی خروجی با تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با مشارکت بسیج، هلال احمر و سایر بخش‌های ذیربط در نقاط مورد نظر، اجرایی خواهد شد.

۱۱- ممنوعیت‌های تعیین شده شامل کارکنان دستگاه‌های دولتی که محل سکونت آنها با محل کارشان در یک نقطه قرار ندارد نمی‌گردد و تیم‌های تشخیصی مستقر در مبادی کنترلی با احراز موضوع نسبت به صدور تردد این دسته از کارمندان اقدام می‌کنند.

در ادامه این طرح تاکید شده است: به منظور تضمین اجرای طرح، خودروهای افراد متخلف از این مقررات به مدت یک (۱) ماه با اخذ کلیه هزینه‌های جانبی توقیف می‌شود. همچنین جریمه نقدی به مبلغ ۵۰۰ هزار تومان و پلمپ واحدهای صنفی متخلف با هماهنگی سازمان تعزیزات حکومتی به مدت یک ماه، در دستور کار قرار دارد.

در بخش دیگر این طرح آمده است: کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا مستقر در وزارت کشور در اطلاعیه‌های بعدی جزئیات و نکات مورد تاکید را مستمرا به اطلاع کلیه مردم عزیز ایران می‌رساند و همچنین این کمیته آماده دریافت نظرات پیشنهادات است.

برای اطلاع عموم، کمیته مستقر در وزارت کشور در سطح ملی و ستادهای استانی و شهرستانی مدیریت بیماری کرونا مستقر در استانداری‌ها و فرمانداری‌ها، مسئول پیگیری فرایند اجرای طرح بوده و به صورت روزانه ضمن رصد شرایط، نسبت به اتخاذ تدابیر لازم اقدام خواهد کرد.