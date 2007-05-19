8 هزارنیروی ناظر در دفتر نظارت و بازرسی انتخابات زنجان فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت السلام علی باقری ظهر امروز در همایش فصلی اعضای هیئت های نظارت شهرستان زنجان افزود : این تعداد ناظر انتخابات به صورت سازماندهی شده در زمان برگزاری انتخابات حضور منسجم داشته همچنین در طول سال با برگزاری همایش های فصلی روند آموزش و انسجام بخشی بین اعضا را مرور می کنند

وی برگزاری انتخابات سالم و قانونمند، شناخت توطئه های دشمنان و ایجاد وحدت و انسجام در زمان انتخابات را از مهمترین وظایف اعضای هیئت های نظارت بر انتخابات عنوان کرد.

باقری با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان سال اتحاد ملی وانسجام اسلامی یادآور شد : سربلندی ،عزت وتقویت عزم ملی ایرانیان درگروتحقق اهداف این نامگذاری است.

وی درادامه با عنوان این مطلب که در پایان سال جاری شاهد برگزاری انتخابات مجلس هشتم خواهیم بود تاکید کرد : این انتخابات حساس و چالشی خواهد بود ولی نباید از این چالش بترسیم.

باقری ادامه داد : درحال حاضر شرایط برای برگزاری انتخاباتی سالم ، قانونمند و باشکوه در استان فراهم است و نیروهای ناظر با توجه به آموزش های ارائه شده در آمادگی کامل برای حضور منسجم در صحنه برگزاری انتخابات به سر می برند.

وی با ارزیابی مثبت از عملکرد این هیئت ها در انتخابات گذشته متذکر شد : اعضای هیئت نظارت بر انتخابات استان زنجان توانست با عملکرد مطلوب خود همه شائبه ها و توطئه های طراحی شده از سوی برخی گروه های سیاسی و همچنین بیگانگان را خنثی نمایند.