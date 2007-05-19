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۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۷:۵۳

طرح گلخانه ای هیدرو پونیک در مزرعه آستان قدس رضوی اجرا می شود

طرح گلخانه ای هیدرو پونیک در مزرعه آستان قدس رضوی اجرا می شود

خراسان رضوی - خبرگزاری مهر : مدیر عامل موسسه کشت و صنعت مزرعه آستان قدس رضوی گفت : با هدف افزایش کمی و کیفی تولیدات ، کشت هیدروپونیک از طریق اجرای طرح گلخانه ای در مزرعه نمونه آستان قدس رضوی به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر ، علی اکبر یوسفی ظهر امروز در مزرعه نمونه آستان قدس در جمع خبرنگاران افزود : با اجرای این طرح حجم تولیدات تا 10برابر افزایش خواهد یافت.

وی با تصریح بر اینکه در گلخانه های مدرن کلیه عوامل از جمله نور ، حرارات ،  آبیاری و تغذیه توسط سیستم های پیشرفته رایانه ای مرکزی کنترل می شود خاطرنشان کرد : کنترل کننده های مختلف به دقت تمام عوامل را تحت نظر داشته و به عنوان مثال و در صورت لزوم دستور باز یا بسته شدن سقفهای متحرک و یا دریچه ها را صادر و اجرا می کند.

یوسفی با اشاره به کشت صیفی و سبزیجات در مرحله اول تولید ادامه داد : برای آغاز کار در این گلخانه به مساحت 10 هزار متر مربع اقدام به کشت توت فرنگی و خیار و گوجه فرنگی خواهیم کرد.

وی یادآور شد : برای اجرای این طرح با چند شرکت صاحب نام فرانسوی و اسپانیایی مذاکراتی انجام داده و امیدواریم این طرح طی سال جاری به بهره برداری کامل برسد.

مدیر عامل مزرعه نمونه آستان قدس رضوی اضافه کرد : با اجرای این طرح از هر هکتار زمین به جای 40 تن حدود 400 تن گوجه فرنگی برداشت می شود که کمک بسیار خوبی به ارتقای سطح تولیدات کشور است .

وی با تصریح بر اینکه این طرح برای اولین بار در استانهای خراسان رضوی اجرا می شود گفت : تعداد این مراکز در کشور نیز بسیار محدود و از 4 یا 5 مرکز تجاوز نمی کند.

 

کد مطلب 488680

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