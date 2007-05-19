نخستین دوره مسابقات کارمندان دولت در استان زنجان برگزار می شود

به گزارش مهر، ایرج رحمانی ظهر امروز در جمع خبرنگاران در محل تربیت بدنی استان زنجان افزود : این مسابقات به صورت المپیاد در 13 رشته با حضور بیش از3 هزار نفرورزشکار زن و مرد برگزار می شود.

وی برگزاری نخستین دوره المپیاد ورزشی کارمندان کشور در استان زنجان را یکی از رویدادهای بزرگ و ورزشی کشورعنوان کرد و یادآور شد : نخستین المپیاد ورزشی ایرانیان برای اولین بار به صورت متمرکز در 30 رشته در 8 استان به اجرا در می آید که استان زنجان نیزمیزبان 4 رشته کاراته، بدمینتون، تیر و کمان و ژیمناستیک است .

رحمانی در ادامه خاطرنشان کرد : استان زنجان در تیرماه سال جاری نیز میزبان مسابقات وزنه برداری قهرمانی نوجوانان و جوانان کشور خواهد بود.

مدیرکل تربیت بدنی استان زنجان همچنین در ادامه مجموع پروژه های اجرایی سال گذشته تربیت بدنی استان را 137 پروژه با اعتباری بالغ بر 11 میلیارد تومان عنوان کرد و متذکر شد : حدود 44 پروژه که از سال گذشته مراحل اجرایی آن شروع شده و تا هفته دولت با اعتباری بالغ بر 6 میلیارد و 150 میلیون تومان افتتاح خواهد شد.

رحمانی ادامه داد : در بخش ورزش روستایی نیز 26 پروژه با اعتبار یک میلیارد و 320 میلیون تومان را در دست اجرا داریم که امید است با وجود اجرای 100 پروژه دیگر استان بتوانیم سرانه ورزشی استان را در برنامه چهارم به یک متر مربع برسانیم.

وی با عنوان این مطلب که تمام پروژه های سفر ریاست جمهوری در تربیت بدنی پیشرفت فیزیکی 10 تا95 درصدی دارند تاکید کرد : امسال برای تمام پروژه های سفر ریاست جمهوری اعتبار پیش بینی شده و بعضی از پروژه ها نیز در سال 86 به بهره برداری خواهند رسید.

این مسئول در ادامه با اشاره به علل عدم حمایت کافی مالی از ورزش استان گفت : فقدان شرکت های دولتی در استان زنجان یکی از علل نبود اسپانسر و حمایت مالی از ورزش استان است.

رحمانی افزود : در سال های گذشته مقرر شده بود که شرکت توسعه روی استان سالانه دو میلیارد تومان به ورزش استان کمک کند که ما به دنبال این رقم هستیم .

وی کسب قهرمانی های سال گذشته استانی را در توزیع اعتبار سال 86 در تربیت بدنی یکی از فاکتورهاعنوان کرد و اظهار داشت : در سال گذشته رئیس کل تربیت بدنی کشور 200 میلیون تومان به خاطر قهرمانی های کسب شده به زنجان اختصاص داد.

مدیرکل تربیت بدنی استان زنجان با عنوان این مطلب که در حال حاضر 7 هزار نفر خانم در استان دارای شناسنامه ورزشی هستند، افزود : با توجه به برنا مه ریزی های صورت گرفته در سال های 86 و 87 تمامی مراکز شهرستان ها صاحب سالن های اختصاصی بانوان خواهند شد.

رحمانی درادامه با عنوان این مطلب که اعتبارات جاری ورزش استان زنجان استان امسال 650 میلیون تومان است تاکید کرد : این مقداراعتبار نسبت به سال گذشته 100 میلیون تومان افزایش داشته که امیدواریم در طول سال شاهد تزریق اعتبارات دیگر نیز باشیم .