54 درصد انگلیسی ها خواهان کنار گذاشتن حزب کارگر هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، براساس این نظر سنجی بسیاری از شهروندان انگلیسی خواهان آن هستند تا پس از انتخابات عمومی در پیش روی ، حزبی غیر از کارگر را در راس قدرت ببینند.

این نظر سنجی تلفنی از 20 تا 22 آوریل و از سوی روزنامه گاردین و مرکز تحقیقات ICM و از یک هزار و 5 نفر به عمل آمد.

بر این اساس 54 درصد از پاسخ دهندگان فکر می کنند که زمان تغییر فرا رسیده در حالی که تنها 21 درصد خواستار حفظ حزب کارگر در قدرت هستند، حزبی که از سال 1997 در راس کار بوده است.

شرکت کنندگان در این نظر سنجی همچنین در پاسخ به این سؤال که در صورتی که انتخابات عمومی برگزار شود چه اتفاق رخ خواهد داد ، 54 درصد خواهان کنار گذاشته شدن حزب کار هستند.

19 در صد پاسخ بینابین دادند یعنی هم با ابقاء و هم با تغییر این حزب موافقند، 2 درصد از ارائه پاسخ امتناع کردند و 4 درصد نیز پاسخی برای ارائه نداشته اند.