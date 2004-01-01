وزير امور خارجه آمريكا تغيير رژيم در ايران را اولويت هاي اصلي كاخ سفيد اعلام كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه پاول در مقاله اي در نيويورك تايمز اولويتهاي سياست آمريكارا در سال 2004 برشمرد. وي حكومتهاي ايران و كوبا را مستبد خواند و ادعا كرد ما در كنارملتهاي اين دو كشور هستيم تا آنچه را كه وي آزادي ناميد بدست آورند.

پاول چند روزپيش گفته بود كه اقدامات اخيرايران در همكاري درباره مسائل هسته اي درها را براي ايجاد رابطه گشود اما محمد خاتمي رئيس جمهور سخنان مقامات آمريكايي را بي ارزش وغير جدي خواند و گفت " صحبت هاي پاول را نشنيده ام اما معمولا اين افراد حرف هاي اضافي زياد مي زنند ".

پاول درمقاله خود در نيويورك تايمز همچنين مسئله كره شمالي ، انتقال قدرت به عراقي ها ، احياي دوباره استراتژي بازار آزاد آمريكا در خاورميانه را از اولويت هاي ديگر آمريكا در سال جديد ميلادي خواند و با ادعاي اينكه "جنگ به اصطلاح با تروريسم" امسال هم اولويت اول دولت بوش است افزود : " تصميم ليبي در ابطه با تروريسم و تسليحات اتمي نشاندهنده موفقيت سياست آمريكا و انگليس بود و كشور ايران نيز به دليل احساس فشار از جانب ما پروتكل الحاقي را پذيرفت."