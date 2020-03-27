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۸ فروردین ۱۳۹۹، ۹:۵۰

سرپرست هواشناسی چهارمحال و بختیاری خبر داد

پیش بینی ورود یک سامانه بارشی جدید به چهارمحال و بختیاری

پیش بینی ورود یک سامانه بارشی جدید به چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- سرپرست هواشناسی چهارمحال و بختیاری از پیش بینی ورود یک سامانه بارشی جدید به چهارمحال و بختیاری خبر داد.

مهران چراغ پور در گفت گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی آخرین نقشه‌ها و تصاویر ماهواره‌ای بیانگر عبور امواج ضعیف از سطح منطقه است برای بعدازظهر امروز و فردا سبب افزایش ابر، رگبار باران، در ارتفاعات بارش برف و گاهی وزش باد نسبتاً شدید می‌شود.

وی بیان کرد: طی این مدت بارش‌ها از شدت زیادی برخوردار نخواهد بود.

سرپرست هواشناسی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: از اواخر روز جمعه تا اوایل روز سه شنبه هفته آینده با ورود یک سامانه بارشی به استان به تناوب تا اوایل روز سه شنبه رگبار باران در ارتفاعات بارش برف گاهی همراه رعد و برق، وزش باد نسبتاً شدید و در نقاط مستعد تگرگ پیش بینی می‌شود.

وی افزود: شدت بارش‌ها طی روز شنبه و یک شنبه در استان پیش بینی می‌شود.

کد مطلب 4886927

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