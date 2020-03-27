سیل زدگان همچنان در گل و لای/ مقابله با کرونا در اوج سیلاب

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: چهار روز پس از سیلاب گسترده در جنوب کرمان مردم سیل زده در اوج محرومیت زندگی شأن در میان گل و لای ناشی از سیلاب مانده و نیاز به کمک فوری دارند.

پس از بارشهای سهمگین طی ۲۴ ساعت در سوم فرودین ماه سیلاب شهرستانهای جنوبی کرمان را فراگرفت و بیشترین خسارتها در سه شهرستان کهنوج و رودبار جنوب در جنوب و ریگان در شرق استان کرمان به جای ماند.

در حالی که مجموع بارندگی در شهری مانند کهنوج در سال گذشته کمتر از ۱۰۰ میلیمتر بود اما در زمان اندکی ۱۴۴ میلیمتر باران در این شهر بارید و در نهایت به دلیل وجود پل سمیه و دهنه‌های کوچک این پل آب به درون شهر وارد شد و بخشهایی از کهنوج دچار آبگرفتگی شد.

زهکلوت شهر غرق در گل و لای / ‏‬ خانه‌های مردم مملو از آب است

در شهر زهکلوت اما اوضاع بسیار بدتر است در اطراف این شهر برای جلوگیری از ورود سیلاب باید سه سیل بند احداث می‌شد اما عملاً یک سیل بند که در سالهای اخیر احداث شده بود با حجم عظیم سیلاب مواجه شد، این سیل بند نیز به دلیل حجم بالای سیل، سریز کرد و آب شهر را فرا گرفت؛ در بخش‌هایی از شهر ارتفاع آب به ۱.۵ متر رسید و پس از چند روز هنوز در ۵۰ درصد از شهر آب گرفتگی شدید وجود دارد.

در محله‌هایی که آب فروکش کرده است، مردم با به جای ماندن گل و لای مواجه هستند.

در مناطق محروم و روستاهای دور افتاده به خصوص مناطق کپر نشین که مردم کمترین دارایی را دارند و از محروم‌ترین اقشار جامعه هستند آب کپرها را هم با خود برده است

این در حالیست که در مناطق محروم و روستاهای دور افتاده به خصوص مناطق کپر نشین که مردم کمترین دارایی را دارند و از محروم‌ترین اقشار جامعه هستند آب کپرهای مردم را هم با خود برده است و ساکنان این مناطق با مشکلات جدی مواجه هستند.

لازم به یادآوری است که بیشترین خسارات در این سیل به خانوارهایی وارد شده که عملاً زندگی آنها یک خانه از شاخ و برگ درختان و چند دام و وسایل بسیار اندک بوده و همین کافی است که بگوییم بسیاری از این مردم سیل زده از داشتن وسایل ابتدایی زندگی هم محروم بوده‌اند.

پس از سیلاب مردم به بالا دست فرار کرده‌اند و حالا بعد از بازگشت و فرو کش کردن آب هیچ چیز از زندگی شأن باقی نمانده و مهمترین دارایی آنها یعنی چند رأس دامشان را هم آب برده است.

چند رأس دام تنها دارایی مردم محروم بود

حالا بسیاری از این مردم هیچ چیز برای زندگی ندارد در چنین وضعیتی کمک به سیل زدگان هم از سوی مردم و هم از سوی مسئولان اهمیت فوق العاده دارد. طبق اعلام دامپزشکی جنوب استان کرمان حداقل ۲ هزار رأس دام در این سیل تلف شده است که برای افزایش سلامت عمومی این دام‌ها دفن شده‌اند.

اما یکی از نگرانیهای عمده این است که در حالی همه جا کمپین ماندن در خانه راه افتاده؛ هزاران نفر در جنوب کرمان خانه‌ای برای ماندن ندارند و آواره روستاهای اطراف و کمپ‌های اقامت موقت شده‌اند.

کرونا در جنوب کرمان / ‏‬ اجرای طرح‌های شدید کنترلی

طبق اعلام دانشگاه علوم پزشکی جیرفت هم اکنون ویروس کرونا در جنوب کرمان فعال است و بیمارستان‌های جنوب استان به خصوص بیمارستان امام خمینی جیرفت با این بیماری درگیر شده است.

مطابق با آخرین آمار در استان کرمان هم اکنون ۲۰۲ نفر قطعاً به کرونا مبتلا هستند.

احتمال وقوع سیلاب جدید / ‏‬ بازسازی فوری سیل بندهای تخریب شده ضروری است

هم اکنون در کنار خدمات دهی به مردم اقدامات ویژه نیز برای جلوگیری از شیوع کرونا در جنوب کرمان در حال انجام است و سپاه از حضور هر فرد غیر بومی در منطقه جلوگیری کرده و اقلام ضروری نیز بعد از ضد عفونی وارد مناطق سیل زده می‌شود.

در حالی که جنوب کرمان به شدت درگیر سیل است که حمیده حبیبی، رئیس مرکز پیش بینی هواشناسی استان کرمان در گفتگو با مهر اظهارداشت: از امروز پدیده غالب استان کرمان افزایش ابر است و فردا بارندگی‌های پراکنده و سیل آسا کرمان را فرا می‌گیرد.

اوضاع در شهر زهکلوت و جازموریان خوب نیست

وی به مردم در جنوب کرمان هشدار داد که احتمال بارندگی در بالا دست و جاری شدن سیل مجدد وجود دارد و باید از مسیل‌ها فاصله گیرند.

حبیبی ادامه داد: بارندگی‌ها روز جمعه نیز ادامه می‌یابد و این موج بارشی شنبه از استان خارج می‌شود ما از روز یکشنبه جبهه دیگری بارشی وارد استان می‌شود که شدت بارندگی بیشتری دارد و شاهد بارشهای قابل توجه در جنوب استان خواهیم بود.

در حالی که شهر زهکلوت با هزاران نفر جمعیت همچنان زیر گل و لای و آب است و مردم نمی‌دانند برای رهایی از این وضعیت و خارج کردم وسایل خانه چه انجام دهند که گروه‌های جهادی و سپاه برای حل مشکل وارد شهر شده‌اند و کوچه به کوچه و خانه به خانه در حال امداد رسانی به مردم هستند.

۵۰ روستای ریگان در گل و لای فرو رفته‌اند

هلال احمر نیز در جنوب کرمان فعال است و بسته‌های زیستی را بین مردم توزیع می‌کند اما هنوز هم هستند مردمی که از عدم دریافت بسته‌های غذایی، چادر، پتو و لازم ضروری گلایه دارند.

هلال احمر در جنوب کرمان فعال است و بسته‌های زیستی را بین مردم توزیع می‌کند اما هنوز هم هستند مردمی که از عدم دریافت بسته‌های غذایی، چادر، پتو و لازم ضروری گلایه دارند

این در حالی است که در شرق کرمان میز ده‌ها روستا در محاصره سیل هستند و برخی روستاها هم مملو از گل و لای شده‌اند.

فرماندار ریگان در گفتگو با مهر می‌گوید: حداقل ۵۰ روستا مملو از گل و لای شده و زندگی مردم را در برگرفته است و نیاز به کمک فوری دارند.

امین باقری افزود: این گستره شامل حداقل ۸۶۰ خانه می‌باشند و باید در اسرع وقت به سیل زدگان خدمات رسانی شود.

وی می‌گوید: مردم منطقه محروم هستند و خسارت‌های قابل توجهی به زیر ساخت‌های این روستاها وارد شده است.

فرماندار رودبار جنوب نیز در گفتگو با مهر اظهارداشت: رودبار جنوب خسارت‌های قابل توجهی دیده و تمام تلاش ما این است که خانه‌های مردم را پاکسازی و زندگی مردم را از گل و آب خارج کنیم.

خسارت‌ها در رودبار جنوب بسیار زیاد است

محمود قانعی افزود: بسیاری از دام‌های منطقه تلف شده‌اند و مردم تنها منبع درآمد را از دست داده‌اند.

وی بیان کرد: روستاهای محروم بسیاری با مشکلات مواجه هستند و سیلاب آنها را فرا گرفته است.

وی ادامه داد: عشایر در تالاب جازموریان خسارت‌های قابل توجه دیده‌اند و کمک به برخی از مناطق به دلیل تخریب راه‌ها و وجود سیلاب به صورت هوایی انجام می‌شود.

وی گفت: حداقل ۱۰۰ روستا هم اکنون درگیر سیل هستند و خسارت‌های جدی به شهر زهکلوت و روستاها وارد شده است.

فرماندار رودبار جنوب بیان کرد: برای جلوگیری از تلفات جانی قبل از سیلاب برخی از روستاها از سکنه خالی شده و حداقل ۱۲ پل تخریب و ۱۱ آبنما تخریب شده است.

کمک رسانی هوایی به مناطق دور از دسترس ادامه دارد

نماینده پنج شهرستان جنوبی استان کرمان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مهر اظهارداشت: دستگاه‌های مختلف در حال تلاش برای خدمات رسانی به سیل زدگان هستند.

احمد حمزه افزود: خسارت جدی به کشاورزان و دامداران وارد شده و تلاش داریم بخشی از خسارت‌ها را از طریق صندوق کمک‌های اضطراری جبران کنیم.

وی تصریح کرد: خسارت به راه‌ها، سیستم برق و آب و مخابرات جدی است و نیاز به کمک فوری داریم.

باید از تجارب مهار سیل در گلستان در استان کرمان استفاده شود به خصوص خروج آب از شهر زهکلوت و روستاها باید الگو برداری شود

وی گفت: دسترسی به برخی از مناطق همچنان وجود ندارد و کمک‌های هوایی انجام می‌شود؛ باید از تجارب مهار سیل در گلستان در استان کرمان استفاده شود به خصوص خروج آب از شهر زهکلوت و روستاها باید الگو برداری شود.

سپاه با توجه به امکان جاری شدن مجدد سیل با اولویت ترمیم و ایجاد سیل بند شروع به کار کرده است.

همچنین سپاه برای جلوگیری از شیوع کرونا منطقه را قرق کرده و اجازه حضور افراد غیر بومی را نمی‌دهد و توزیع اقلام بهداشتی بین مردم آغاز و اقلام اضطراری نیز ابتدا ضد عفونی می‌شود.

چند دستگاه بالگرد از هلال احمر، نیروی انتظامی، نیروی دریایی در حال انتقال کمک‌های امدادی و اضطراری به منطقه است.