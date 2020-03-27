سرهنگ علیرضا رضایی در گفت‌وگو با مهر اظهار کرد: از ابتدای تعطیلات نوروزی از تعداد ۳۶ فقره تصادف فوتی و جرحی دو نفر کشته و ۶۸ نفر مجروح شدند.

رئیس پلیس راه خراسان‌جنوبی ادامه‌داد: تصادفات رانندگی نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۸۰ درصد کاهش داشته است.

رضایی افزود: بیشترین علت تصادفات، عدم توجه به جلو با ۴۰ درصد و تخطی از سرعت مطمئنه به میزان ۳۱ درصد بوده است.

توقیف ۱۳ دستگاه خودروی حادثه‌ساز

وی گفت: در این مدت تعداد ۱۳ دستگاه خودرو که دارای تخلفات حادثه‌ساز بودند توسط عوامل پلیس راه توقیف شده است که نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۸۹ درصد کاهش داشته‌ایم.

رئیس پلیس راه خراسان‌جنوبی اظهار کرد: بر اساس آمارها، بیشترین تصادفات رانندگی بین ساعت ۱۲ تا ۱۶ رخ داده است که نشان‌دهنده خستگی و خواب آلودگی، عدم توجه به جلو و تخطی از سرعت مجاز بوده است.

رضایی از تشدید برخورد با تخلفات حادثه‌ساز خبر داد و افزود: مأموران پلیس راه با هرگونه تخلف حادثه‌ساز در جاده‌ها به طور جدی برخورد می‌کنند.

رئیس پلیس راه خراسان‌جنوبی بیان‌کرد: در این ایام به علت شیوع ویروس کرونا که موجب خلوتی جاده‌ها گردیده است، متأسفانه برخی رانندگان قانون گریز از این موقعیت سوءاستفاده نموده و با تخطی از سرعت مجاز موجبات بروز حادثه و تصادف را ایجاد نموده‌اند.

ترافیک مقطعی در ورودی شهرها به علت تست غربالگری

رضایی با بیان اینکه ترافیک در ورودی برخی شهرها به صورت مقطعی بوده و به دلیل انجام تست غربالگری ویروس کرونا شکل می‌گیرد، اظهار کرد: این موضوع در شبکه‌های اجتماعی به تصویر کشیده شده و چنین وانمود می‌گردد که مردم به پویش «#در خانه بمانیم» بی‌توجه بوده‌اند.

وی گفت: میزان ترددها در راه‌های استان از تاریخ ۲۵ اسفندماه سال گذشته لغایت ششم فروردین ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته به میزان ۵۲ درصد کاهش داشته است.

رئیس پلیس راه خراسان‌جنوبی اظهار کرد: جا دارد از هم استانی‌هایی عزیزی که با مشارکت خود در این پویش (#در خانه بمانیم) با پرهیز از سفر، به قطع زنجیره شیوع ویروس کرونا کمک می‌نمایند، قدردانی و تشکر کنم.

محدودیت تردد در خراسان‌جنوبی با دقت اعمال خواهد شد

رضایی با اشاره به اعمال محدودیت‌های تردد تا پانزدهم فروردین ماه یادآور شد: بر اساس تصمیم کمیته اجتماعی انتظامی ستاد مقابله با کرونا صرفاً افراد بومی ساکن هر شهر مجاز به ورود آن شهر بوده و ورود افراد غیر ساکن ممنوع است و افراد متخلف با جریمه‌های سنگین رو به رو می‌شوند که این موضوع در خراسان‌جنوبی نیز با دقت اعمال می‌شود.