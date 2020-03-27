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۸ فروردین ۱۳۹۹، ۱۰:۲۵

برای مقابله با کرونا؛

ماکرون: ابتکار جدیدی در راه است!

ماکرون: ابتکار جدیدی در راه است!

رئیس جمهوری فرانسه مدعی شد قرار است به زودی در همکاری با همتای آمریکایی، از یک طرح ابتکاری جدید در راستای مقابله با کرونا رونمایی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، امانوئل ماکرون رئیس‌جمهوری فرانسه با انتشار توئیتی مدعی شد که گفتگوی بسیار خوبی با دونالد ترامپ همتای آمریکایی، پیرامون بحران کرونا داشته و اینکه به اتفاق هم، در تدارک ارائه ابتکاری جدید برای مبارزه با این بیماری همه‌گیر هستند.

وی در این پیام نوشت: در مواجهه با کووید ۱۹، در همراهی با دیگر کشورها و طی روزهای آتی، در تدارک ابتکار عملی جدید و قوی هستیم.

گفتنی است در حالی که آمریکا در شمار مبتلایان به کرونا از چین پیشی گرفته است، ترامپ از کره جنوبی گرفته تا فرانسه، در حال رایزنی با همتایان خود است تا شاید راهی برای برون رفت از این بحران پیدا کند که می‌تواند تبعات اقتصادی بدی برای ایالات متحده به همراه داشته باشد.

با شدت گرفتن گمانه‌زنی‌ها مبنی بر اثرات سو این بیماری بر کارزار انتخاباتی ترامپ، وی حتی برای مشورت گرفتن، دست به دامان شیء جینپینگ همتای چینی شده است حال آنکه همزمان، با استناد به نام جعلی «ویروس چینی»، سعی به کم رنگ نشان دادن تلاش‌های پکن در مهار این بیماری همه‌گیر دارد.

کد مطلب 4886954
مریم خرمایی

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    نظرات

    • IR ۱۱:۳۶ - ۱۳۹۹/۰۱/۰۸
      0 0
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      چرا آمریکا مظلوم نمایی میکنه که مقصر نیست تو این قضیه کرونا
    • IR ۱۳:۱۶ - ۱۳۹۹/۰۱/۰۸
      0 0
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      ویروس کرونا انتقام تحریم ایران ،توسط آمریکا را خواهد گرفت!
    • IR ۱۳:۲۶ - ۱۳۹۹/۰۱/۰۸
      0 0
      پاسخ
      ترامپ،فقط بلد است ایران را تحریم کند!
    • IR ۱۴:۰۸ - ۱۳۹۹/۰۱/۰۸
      0 0
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      خیالاتی نباشد!

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