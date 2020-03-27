ماکرون: ابتکار جدیدی در راه است!

به گزارش خبرگزاری مهر، امانوئل ماکرون رئیس‌جمهوری فرانسه با انتشار توئیتی مدعی شد که گفتگوی بسیار خوبی با دونالد ترامپ همتای آمریکایی، پیرامون بحران کرونا داشته و اینکه به اتفاق هم، در تدارک ارائه ابتکاری جدید برای مبارزه با این بیماری همه‌گیر هستند.

وی در این پیام نوشت: در مواجهه با کووید ۱۹، در همراهی با دیگر کشورها و طی روزهای آتی، در تدارک ابتکار عملی جدید و قوی هستیم.

گفتنی است در حالی که آمریکا در شمار مبتلایان به کرونا از چین پیشی گرفته است، ترامپ از کره جنوبی گرفته تا فرانسه، در حال رایزنی با همتایان خود است تا شاید راهی برای برون رفت از این بحران پیدا کند که می‌تواند تبعات اقتصادی بدی برای ایالات متحده به همراه داشته باشد.

با شدت گرفتن گمانه‌زنی‌ها مبنی بر اثرات سو این بیماری بر کارزار انتخاباتی ترامپ، وی حتی برای مشورت گرفتن، دست به دامان شیء جینپینگ همتای چینی شده است حال آنکه همزمان، با استناد به نام جعلی «ویروس چینی»، سعی به کم رنگ نشان دادن تلاش‌های پکن در مهار این بیماری همه‌گیر دارد.