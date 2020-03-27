برخورد جدی با هرگونه احتکار و گران فروشی مواد ضدعفونی در اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دادگستری کل استان اردبیل، ناصر عتباتی با اشاره به برخورد جدی با هرگونه احتکار و گران فروشی مواد ضدعفونی و بهداشتی در استان اردبیل، ادامه داد: نظارت‌ها بر داروخانه‌ها و مراکز عرضه مواد بهداشتی تشدید شده است.

وی به برهم زنندگان نظم اقتصادی و اجتماعی استان اردبیل هشدار جدی داد و افزود: برای حضور در تفرجگاه‌های استان نیز محدودیت‌هایی اعمال شده و با کسانی که موارد تعیین شده را رعایت نکنند برخورد جدی انجام خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل ادامه داد: برای مقابله با اشاعه ویروس کرونا، تا اطلاع ثانوی محدودیت‌هایی برای حضور در مناطق گردشگری، تفریحی استان اعمال شده و با معدود افرادی که قانون را زیر پا بگذارند، به حقوق دیگران تعدی و جان هموطنان را مورد تهدید قرار دهند و برای مردم دردسرساز باشند برخورد قضائی می‌شود.

عتباتی با اشاره به تولید روزانه یک صد هزار ماسک، راه اندازی خط تولید ماسک N95 و مواد ضد عفونی برای حفاظت از جان مردم و رزمندگان سلامت در حوزه بهداشت و درمان، گفت: توسط برخی از تولیدات جوان و نخبه اردبیلی ربات پرستار نیز تولید شده است که در نوع خود ارزشمند است.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل در ادامه با اشاره به اینکه در سال ۹۸ تعداد ۳۵ واحد تولیدی با حمایت کمیته قضائی به چرخه تولید بازگشته و برای ده‌ها نفر از جوانان بیکار زمینه اشتغال فراهم شد، تصریح کرد: در کنار این حمایت با برهم زنندگان نظم اقتصادی استان هم برخورد جدی قضائی صورت گرفته که نمونه آن پرونده دوهزار میلیارد ریالی است که با حمایت اداره کل اطلاعات به نتیجه خوبی رسید.

عتباتی با اشاره به نامگذاری سال با عنوان جهش تولید از سوی مقام معظم رهبری، تأکید کرد: حمایت از تولید، برخورد با مفسدان اقتصادی و مبارزه با قاچاق از نمونه‌های جهش تولید در استان است که با قوت و قدرت این سه مؤلفه را در سال جدید پیگیری خواهیم کرد.