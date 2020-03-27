بارش باران در غالب مناطق کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق ضیاییان اظهار کرد: با توجه به آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، طی امروز (۸ فروردین ماه) در غرب استانهای واقع در دامنههای زاگرس مرکزی و جنوبی ومناطقی از شمال غرب کشور بارش باران گاهی با رعدوبرق و وزش باد به نسبت شدید پیشبینی میشود.
وی ادامه داد: این وضعیت را روز شنبه (۹ فروردین ماه) در غالب مناطق نیمه غربی، مرکز و جنوب شاهد خواهیم بود و برای شرق کشور بارش پراکنده پیشبینی میشود. همچنین در مناطق مستعد غرب و جنوب کشور بهویژه در استانهای لرستان، همدان، چهارمحال و بختیاری، کهکیلویه و بویراحمد و شمال خوزستان شاهد بارش تگرگ نیز خواهیم بود.
مدیر کل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی با اشاره به اینکه روز یکشنبه (۱۰ فروردین ماه) بهتدریج از شدت بارش در شمال غرب و غرب کاسته میشود و بارندگی در شرق، شمال شرق و با شدت بیشتر در نیمه جنوبی کشور ادامه خواهد داشت، گفت: برای برخی مناطق استانهای کهگیلویه و بویراحمد، فارس و کرمان بارش تگرگ پیشبینی میشود.
به گفته ضیاییان، دوشنبه (۱۱ فروردین ماه) بارش در نیمه شرقی کشور و بخشهایی از شمال غرب خواهد بود که شدت آن در شرق و جنوب شرق پیشبینی میشود. همچنین در این روز برای سواحل دریای خزر بارش پراکنده خواهیم داشت.
وی در ادامه ضمن بیان اینکه سه شنبه (۱۲ فروردین ماه) برای شمال غرب، غرب، دامنههای البرز مرکزی و غربی، شمال شرق، شرق و جنوب شرق بارش باران گاهی با رعدوبرق و وزش باد پیشبینی میشود، خاطرنشان کرد: طی این مدت بارش در مناطق سردسیر و کوهستانی بهصورت برف خواهد بود.
مدیر کل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی افزود: شنبه (۹ فروردین ماه) خلیج فارس بهویژه مرکز آن مواج پیشبینی میشود.
ضیاییان در پایان درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده گفت: آسمان تهران فردا (۹ فروردین ماه) کمی ابری بهتدریج افزایش ابر و بارش پراکنده و وزش باد اوایل شب رگبار باران گاهی رعدوبرق با حداکثر دمای ۱۷ و حداقل دمای ۶ درجه سانتیگراد و روز یکشنبه (۱۰ فروردین ماه) نیمه ابری تا ابری و بارش پراکنده با حداکثر ۱۸ و حداقل دمای ۸ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.
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