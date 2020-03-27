ترامپ: چین دَرک خوبی از کرونا دارد!

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی توئیتری، از گفتگو تلفنی با شی جینپینگ همتای چینی خبر داد.

وی که تا پیش از این تماس، با لحنی قلدرانه تلاش‌های پکن در راستای مبارزه با کرونا را زیر سوال می‌برد و از اصطلاح جعلی «ویروس چینی» استفاده می‌کرد؛ در این پیام نوشت: درباره اپیدمی کرونا با جزئیات مفصل صحبت کردیم.

ترامپ در ادامه اذعان کرد: چین دشواری‌های زیادی را تحمل کرده و درک خوبی از این ویروس دارد. همکاری تنگاتنگی (در این زمینه) داریم.

گفتنی است شمار مبتلایان به ویروس کرونا در آمریکا از چین فراتر رفته و به مرز ۸۲ هزار نفر رسیده است.

در حال حاضر، شمار مبتلایان کرونا در آمریکا به ۸۱۹۴۳ نفر افزایش یافته در حالی که کشور چین ۸۱۲۸۵ مبتلا به این ویروس را ثبت کرده است.

پیش از این شبکه الجزیره از ثبت بیش از ۴ هزار ابتلاء به ویروس کرونا در آمریکا طی سه ساعت خبر داده بود.

ایالت نیویورک یکی از مراکز اصلی ابتلا به ویروس کرونا در آمریکا است. این در حالی است که در ۱۰ ایالت آمریکا وضعیت فوق العاده اعلام شده است.