  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۸ فروردین ۱۳۹۹، ۱۰:۵۶

با کنار گذاشتن غرور؛

ترامپ: چین دَرک خوبی از کرونا دارد!

ترامپ: چین دَرک خوبی از کرونا دارد!

رئیس‌جمهوری آمریکا بالاخره غرور خود را زیر پا گذاشت و در تماس تلفنی با همتای چینی، به تجارب پکن در زمینه مبارزه با ویروس کرونا اعتراف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی توئیتری، از گفتگو تلفنی با شی جینپینگ همتای چینی خبر داد.

وی که تا پیش از این تماس، با لحنی قلدرانه تلاش‌های پکن در راستای مبارزه با کرونا را زیر سوال می‌برد و از اصطلاح جعلی «ویروس چینی» استفاده می‌کرد؛ در این پیام نوشت: درباره اپیدمی کرونا با جزئیات مفصل صحبت کردیم.

ترامپ در ادامه اذعان کرد: چین دشواری‌های زیادی را تحمل کرده و درک خوبی از این ویروس دارد. همکاری تنگاتنگی (در این زمینه) داریم.

گفتنی است شمار مبتلایان به ویروس کرونا در آمریکا از چین فراتر رفته و به مرز ۸۲ هزار نفر رسیده است.

در حال حاضر، شمار مبتلایان کرونا در آمریکا به ۸۱۹۴۳ نفر افزایش یافته در حالی که کشور چین ۸۱۲۸۵ مبتلا به این ویروس را ثبت کرده است.

پیش از این شبکه الجزیره از ثبت بیش از ۴ هزار ابتلاء به ویروس کرونا در آمریکا طی سه ساعت خبر داده بود.

ایالت نیویورک یکی از مراکز اصلی ابتلا به ویروس کرونا در آمریکا است. این در حالی است که در ۱۰ ایالت آمریکا وضعیت فوق العاده اعلام شده است.

کد مطلب 4886973
مریم خرمایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۳:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۱/۰۸
      0 0
      پاسخ
      حال که ترامپ غرور خود را زیر پا گذاشته ،تحریم ایران را لغو کند.
    • IR ۲۱:۰۲ - ۱۳۹۹/۰۱/۰۸
      0 0
      پاسخ
      به قول بزرگان،قدرت غرور و فساد می آورد!

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه