نادر مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به اعلام فعالیت واحدهای صنفی در طرح فاصله گذاری اجتماعی باید مشاغلی که مجوز مشاغل ضروری حساب نمیشوند حتماً تعطیل باشند.
وی گفت: پلیس بلافاصله بعد از رؤیت تخلف با دستور قضائی که دارد آن واحد صنفی را به مدت یک ماه پلمب میکند.
آرایشگاه هاحتماً تعطیل باشند
رئیس پلیس اماکن پایتخت گفت: واحدهای صنفی که جزو مشاغل ضروری به حساب نمی آیند مانند آرایشگاهها باید حتماً تعطیل باشند و این بهانه که آن واحد صنفی در لیست مجاز فعالیتهای واحدهای صنفی نیامده است قابل قبول نیست.
وی گفت: شب گذشته دستور قضائی مبنی بر برخورد قاطعانه با واحدهای صنفی متخلف صادر شده است و پلیس در این مورد با هیچ کسی شوخی ندارد.
اصنافی که باید فعالیت کنند اجازه تعطیلی واحد صنفی را ندارند
رئیس پلیس اماکن پایتخت اظهار گفت: داروخانههایی که مجوز شبانه روزی دارند باید ۲۴ ساعته حتماً باز باشند تا مردم برای تهیه اقلام بهداشتی خود با مشکل مواجه نشوند.
وی با اشاره به لیست مشاغل مجاز و غیرمجاز برای فعالیت با اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی افزود: مشاغلی که در این طرح برای فعالیت شأن مجاز اعلام شدهاند باید حتماً فعالیت کنند و این گونه نباشد که یک داروخانه بخواهد تعطیل کند و مردم محل برای تأمین مایحتاج بهداشتی خود با مشکل مواجه شوند.
وی گفت: در صورت مشاهده این گونه تخلفات هم پلیس فوراً با آن واحد صنفی تماس میگیرد و از او میخواهد که مغازه اش را باز کند.
مرادی افزود: توصیه میکنم که مشاغلی که با مایحتاج ضروری و روزانه افراد در ارتباط هستند حداقل با یک سوم نیرو فعالیت کنند و این گونه نباشد که بخواهند با تعطیلی واحد صنفی شأن مردم را مشکل مواجه کنند.
وی تصریح کرد: برای جلوگیری از حجم تردد و عبور و مرور منظم فروشگاههای زنجیرهای و سوپرمارکتها میتوانند شبانه روزی فعالیت کنند تا حجم تردد زیادی در یک ساعت خاص در این محلها نداشته باشیم.
رئیس پلیس اماکن پایتخت در پایان تاکید کرد: مردم میتوانند مانند همیشه تخلفات را به مرکز فوریتهای پلیسی (۱۱۰) گزارش کنند.
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