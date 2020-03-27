پویش خانگی سرود فرشتگان سلامت راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت اقدامات ارزنده و ایثارگرانه نیروهای پزشکی و کادر درمانی و پرستاری و همچنین نیروهای امدادیِ جهادی، پویش خانگی سرود «فرشتگان سلامت» در تقدیر از این اقدامات توسط ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور، دفتر رسانه جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی، مؤسسه آفرینشهای هنری آستان قدس رضوی و قرارگاه مدافعان سلامت شهر تهران به راه افتاد.
براین اساس، خانوادهها و افراد کشور میتوانند سرودها و آثار خود را در تقدیر از جامعه پزشکی و سلامت کشور به آدرس این پویش به نشانی pooyesh_sfs در شبکههای اجتماعی ارسال کنند.
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