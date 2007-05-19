رئیس جمهور موافقتنامه حمل و نقل بین ایران و لیتوانی را ابلاغ کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد ، رئیس جمهور قانون موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای کالا و مسافر بین‌دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لیتوانی که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و نهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 5/2/86 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 15659/377 مورخ 9/2/86 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است را جهت اجرا ابلاغ نمود .

بر اساس ماده واحده این موافقتنامه، حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای کالا و مسافر بین ایران و لیتوانی مشتمل بر یک مقدمه و سیزده ماده تصویب و با رعایت اصل 139 قانون اساسی اجازه مبادله اسناد آن داده می شود