۳۷ نفر از کادر درمانی و پزشکی قزوین به ویروس کرونا مبتلا شدند

پیمان نامدار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کادر درمانی و پزشکی بیمارستانها و مراکز درمانی استان در خط مقدمه مبارزه با ویروس کرونا هستند و بدون شک این افراد نیز در معرض ابتلاء قرار دارند.

وی بیان کرد: مجاهدان جبهه سلامت از اولین روزهای درگیری استان با ویروس کرونا با درک شرایط حساس کنونی با به خطر انداختن جان خود برای بهبود بیماران وارد این کارزار مهم شدند و تاکنون با تلاش این بزرگواران توانسته‌ایم در مبارزه با این ویروس موفق عمل کنیم.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین یادآور شد: متأسفانه تاکنون ۳۷ نفر از کادر درمانی استان قزوین به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند و تحت درمان قرار گرفته‌اند.

وی افزود: حال عمومی تمامی اعضای کادر درمانی مورد نظر که پنج نفر از آنان نیز پزشک هستند، خوب گزارش شده است.

نامدار یادآور شد: تعدادی از اعضای کادر درمانی استان نیز بدون انجام تست، تحت درمان قرار گرفته و در قرنطینه به سر می‌برند.

نامدار گفت: شایعه درگذشت یکی از پزشکان متخصص قلب قزوین بر اثر کرونا صحت ندارد.

وی در خصوص آخرین وضعیت بیماران استان تصریح کرد: تاکنون ۷۹۴ نفر در استان قزوین به این ویروس مبتلا شده‌اند و ۹۷ نیز جان خود را از دست داده‌اند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین بیان کرد: همچنین تعداد بهبود یافتگان ناشی از ویروس کرونا در استان قزوین با افزایش ۲۶ مورد دیگر به ۵۳۲ نفر رسیده است.

نامدار افزود: با توجه به راه اندازی سامانه سلامت افراد می‌توانند با مراجعه به این سامانه بدون شک کادر سلامت را در مسیر شناسایی و مداخله زودهنگام این ویروس کمک کنند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قزوین گفت: شهروندان با ماندن در خانه می‌توانند ضمن حفظ سلامتی خود و خانواده‌هایشان همچنین کادر درمانی و پزشکی را در حوزه پیشگیری از ویروس کرونا یاری کنند.