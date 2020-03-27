شناسایی یک شرکت هرمی در کرج/ ۸ نفر دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد نادر بیگی ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی ارجاع پرونده‌ای از کلانتری ۱۴ رسالت به پلیس آگاهی استان مبنی بر فعالیت و عضوگیری یک شرکت هرمی در شهر کرج، بررسی موضوع در دستور کار اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری قرار گرفت.

وی گفت: کارآگاهان با انجام اقدامات گسترده پلیسی موفق به شناسایی دفتر این شرکت هرمی در منطقه شهرک اوج شهرستان کرج شدند و با هماهنگی مقام قضائی به آنجا اعزام شده و در یک عملیات غافلگیرانه هشت نفر از اعضای اصلی این شرکت هرمی را دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان البرز گفت: کارآگاهان در بازرسی از منزل آنها مقادیری جزوات آموزشی مربوط به شرکت‌های هرمی و یک لپ تاپ را کشف و متهمان دستگیر شده به صراحت به فعالیت و عضویت در شرکت هرمی اعتراف کردند.

سرهنگ نادر بیگی با بیان اینکه همه اعضای دستگیر شده از شهرهای دیگر به استان البرز مراجعه کرده بودند، گفت: فعالیت جوانان در فضای غیر واقعی و امید بستن به وعده‌ها و آرزوهای واهی منجر به اغفال و گرایش آنها به کسب و کارهای غیر واقعی و بدون زحمت شده و جوانان را در دام افراد کلاهبردار گرفتار می‌کند.