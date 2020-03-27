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۸ فروردین ۱۳۹۹، ۱۳:۰۰

رئیس پلیس آگاهی استان البرز خبر داد؛

شناسایی یک شرکت هرمی در کرج/ ۸ نفر دستگیر شدند

شناسایی یک شرکت هرمی در کرج/ ۸ نفر دستگیر شدند

کرج - رئیس پلیس آگاهی استان البرز از دستگیری اعضای باند عضوگیری برای شرکت هرمی در شهرستان کرج خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد نادر بیگی ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی ارجاع پرونده‌ای از کلانتری ۱۴ رسالت به پلیس آگاهی استان مبنی بر فعالیت و عضوگیری یک شرکت هرمی در شهر کرج، بررسی موضوع در دستور کار اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری قرار گرفت.

وی گفت: کارآگاهان با انجام اقدامات گسترده پلیسی موفق به شناسایی دفتر این شرکت هرمی در منطقه شهرک اوج شهرستان کرج شدند و با هماهنگی مقام قضائی به آنجا اعزام شده و در یک عملیات غافلگیرانه هشت نفر از اعضای اصلی این شرکت هرمی را دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان البرز گفت: کارآگاهان در بازرسی از منزل آنها مقادیری جزوات آموزشی مربوط به شرکت‌های هرمی و یک لپ تاپ را کشف و متهمان دستگیر شده به صراحت به فعالیت و عضویت در شرکت هرمی اعتراف کردند.

سرهنگ نادر بیگی با بیان اینکه همه اعضای دستگیر شده از شهرهای دیگر به استان البرز مراجعه کرده بودند، گفت: فعالیت جوانان در فضای غیر واقعی و امید بستن به وعده‌ها و آرزوهای واهی منجر به اغفال و گرایش آنها به کسب و کارهای غیر واقعی و بدون زحمت شده و جوانان را در دام افراد کلاهبردار گرفتار می‌کند.

کد مطلب 4887104

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