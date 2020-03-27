ضرورت همکاری مردم برای اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام حجت الاسلام محمدباقر محمدی لائینی و احمد حسین زادگان آمده است: از زمان انتشار ویروس منحوس کرونا؛ بحمدلله اقدامات لازم، بموقع و ضروری به منظور مقابله با آن صورت گرفت و فعالیتهای بسیاری بصورت شبانه روزی در حوزههای پیشگیری، مقابله و درمان بیماران از سوی اقشار مختلف خاصه، مجاهدان خط مقدم و مدافعان سلامت، اعم از پزشکان، پرستاران و کادر و پرسنل خدوم بهداشت و درمان و نیز نیروهای همیشه در صحنهی جهادی و جوانان مؤمن انقلابی به عمل آمد.
در این نامه تصریح شده است: اینک؛ طرح تقویت فاصله گذاری اجتماعی با هدف تشدید قطع زنجیرهی انتقال بیماری با رویکرد کاهش تماسها، عدم برگزاری اجتماعات و حذف ترددهای غیر ضروری در سطح کشور بر اساس تصمیم ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا از بامداد جمعه هشتم تا ۱۵ فروردین ماه در کشور اجرا میشود که در صورت تصویب ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، اجرای طرح تمدید خواهد شد.
در ادامه نوشته شده است: بدینوسیله از مردم فهیم، آگاه و بافرهنگ مازندران انتظار داریم تا با رعایت همه ی جزئیات طرح و استمرار ماندن در خانه، ضمن یاری کردن کادر درمانی کشور که روزهای بسیار سختی را برای نجات جان هموطنان میگذرانند، کمک کنند تا بزودی شاهد قطع زنجیره شیوع این ویروس و کنترل کامل آن باشیم.
همچنین آورده شده است: بدیهی است این برنامه صرفاً در جهت حمایت و پشتیبانی و صیانت از جان هموطنان و هم استانیهای عزیز اعمال و اجرا میشود و توقع میرود؛ همگان، به عنوان یک تکلیف و وظیفه اخلاقی، اجتماعی و انسانی برای مراقبت از جان خود و عزیزانمان رعایت کنیم.
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