بیمارستان موقت بیماران مبتلا به کرونا در مهاباد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، این بیمارستان ۷۴ تختخوابی موقت مهاباد با اعتبار ۱۲ میلیارد ریال توسط خیرین مهابادی جهت درمان بیماران کرونایی راه اندازی شده است

رئیس شبکه بهداشت و درمان مهاباد در آئین افتتاح این بیمارستان با بیان اینکه این بیمارستان در سالن ۲ هزار نفری مهاباد دایر شده است افزود: در کنار این محل، پنج سوئیت ویژه استراحت پزشکان، پرستاران و کادر درمانی نیز ایجاد و با امکانات و وسایل لازم تجهیز و آماده اقامت شده است.

امیر بهزاد اظهارکرد: ظرفیت‌های لازم در بخش بهداشت و درمان برای مقابله با این بیماری در شهرستان مهاباد فراهم شده است.