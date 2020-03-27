ورود ۱۱۰ میلیون مترمکعب آب به سدهای زنجان طی سال گذشته

اسماعیل افشاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بارشهای قابل توجهی که در سال گذشته اتفاق افتاد، افزود: با وجود اینکه سال گذشته شاهد بارشهای قابل توجهی در استان بودیم اما این میزان بارش نیز نتوانست کاهش ۱۵ متری ایجاد شده در سطح آبهای زیرزمینی دشت زنجان را جبران کند و فقط ۳۰ سانتیمتر از سطح آبهای زیرزمینی بالا آمد.
وی با تاکید بر اینکه افت سطح آبهای زیرزمینی مربوط به چند سال نبوده و نباید انتظار داشت که در طول چند سال و حتی به واسطه بارشهای قابل توجه، این افت سطح جبران شود، تصریح کرد: اگر بخواهیم آمار بارشهای سال گذشته را با سال ۹۷ مقایسه کنیم، خواهیم دید که این میزان در سال آبی ۹۹ – ۹۸ حدود ۲۴۷ میلیمتر بوده و کاهش ۲.۵ درصدی با سال آبی ۹۸ – ۹۷ داشته است.
افشاری با بیان اینکه با وجود افزایش قابل توجه بارشها در چند سال اخیر نسبت به سالهای گذشته، نباید انتظار داشته باشیم که این بارشها بتواند افت سطح آبهای زیرزمینی را که در وضعیت بحرانی قرار دارد، جبران کند، ادامه داد: از هفت دشتی که در استان زنجان داریم، وضعیت پنج دشت به لحاظ سطح آبهای زیرزمینی در وضعیت بحرانی قرار دارد.
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای زنجان در ادامه، میزان افت متوسط سالانه آبهای زیرزمینی در استان را ۷۷ سانتیمتر عنوان و اظهار کرد: اگر بخواهیم جلوی افت آبهای زیرزمینی را گرفته و این وضعیت بحرانی دشتهای استان را کمی بهبود ببخشیم، باید نسبت به رعایت الگوهای کشت و مهمتر از آن، کاهش میزان مصرف آب در عرصه کشاورزی گامهای موثری برداریم.
افشاری همچنین به وضعیت آب سدهای استان اشاره و با بیان اینکه میزان ورودی آب سدهای استان در سال گذشته ۱۱۰ میلیون مترمکعب بوده است، خاطرنشان کرد: برای بهبود این وضعیت، راهکاری جز کنترل در عرصه برداشت آبهای زیرزمینی نداریم.
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