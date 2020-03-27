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۸ فروردین ۱۳۹۹، ۱۴:۵۲

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام:

تعداد مبتلایان به بیماری کرونا در ایلام به ۲۴۶ مورد رسید

تعداد مبتلایان به بیماری کرونا در ایلام به ۲۴۶ مورد رسید

ایلام-رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام گفت: تعداد مبتلایان به بیماری کرونا در استان ایلام به ۲۴۶ مورد رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کریمیان ظهر جمعه در گفتگو با رسانه‌های استان با اعلام این مطلب اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته تعداد ۹ مورد مثبت جدید بیماری کرونا در استان گزارش شده است.

وی افزود: در مجموع شمار مبتلایان به کرونا در استان به تعداد ۲۴۶ نفر افزایش یافته است.

کریمیان بیان کرد: با گزارش ۲ مورد فوتی در ۲۴ ساعت گذشته، تعداد بیماران فوتی مبتلا به کرونا در استان ۲۱ نفر افزایش یافته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام ادامه داد: همچنین تعداد پرسنل درگیر با بیماران کرونا در استان به ۱۵ نفر افزایش یافته که از این رقم، تعداد ۶ پزشک و ۹ نفر از کادر بهداشتی و درمانی به بیماری کرونا مبتلا شده‌اند.

وی بیان کرد: همچنین از ابتدای ورود این بیماری به استان، تعداد ۱۵۳ بیمار مبتلا به کرونا نیز بهبود یافته‌اند.

کریمیان از عموم مردم شریف استان درخواست کرد که خطر کرونا را جدی گرفته و با پرهیز از خروج‌های غیرضروری از خانه، کمک کار پرسنل بهداشتی و درمانی باشند.

وی همچنین از مردم خواست برای حفظ سلامتی خود و خانواده شأن با مراجعه به سامانه salamat.gov.ir و ثبت اطلاعات خود، دانشگاه علوم پزشکی را در ارائه بهتر و زودتر خدمات، یاری کنند.

کد مطلب 4887179

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