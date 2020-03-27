رشد سفر به منطقه سیستان سبب شیوع بیشتر کرونا شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان، احمد علی روز جمعه در حاشیه سفر به شمال سیستان و بلوچستان اظهار داشت: این استان به مرحله فوق بحران از لحاظ شیوع ویروس کرونا نرسیده اما اگر فاصله گذاری اجتماعی رعایت نشود و مسافرت‌ها بویژه در منطقه سیستان ادامه یابد با مشکلات متعددی روبه رو خواهیم شد.

وی گفت: ترددها در نیمه دوم فروردین در جاده‌های سیستان و بلوچستان یکی از مهمترین نگرانی‌های ما برای انتشار مجدد ویروس کروناست.

استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به اهمیت فاصله گذاری اجتماعی افزود: هدف از نظارت بر محدودیت ورود خودروهای غیربومی و بررسی کیفیت اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی کاهش زنجیره انتقال ویروس کروناست.

وی شمار مبتلایان به ویروس کرونا در منطقه سیستان را ۳۶ نفر اعلام کرد و گفت: سفرهای متعدد به این منطقه میزان شیوع ویروس کرونا را به بیش‌از پنج برابر افزایش داده است.

موهبتی بررسی وضعیت سیلاب در منطقه سیستان را از دیگر اهداف سفر خود به شمال سیستان و بلوچستان عنوان کرد.