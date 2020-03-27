شمار مبتلایان به کرونا در سیستان وبلوچستان به ۱۷۳ نفر افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، سید محمد هاشمی شهری اظهار داشت: بیشترین مبتلایان به ویروس کرونا به حوزه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با ۱۱۷ نفر، ۳۹ نفر دانشگاه علوم پزشکی زابل و ۱۷ نفر در محدوده دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر اختصاص دارد.

وی تعداد فوتی‌های کرونا در سیستان و بلوچستان را ۱۳ نفر عنوان کرد و افزود: هفت نفر از فوتی‌های این مدت به دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، چهار نفر محدوه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زابل و ۲ نفر به حوزه زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر اختصاص دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: ضروری است با توجه به روند رو به افزایش تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در سیستان و بلوچستان مردم از انجام سفرهای غیرضروری خودداری کنند.

وی در خانه ماندن را بهترین راهکار برای مقابله با ویروس کرونا عنوان کرد و افزود: هم‌اینک که بیش‌از چهار هزار نفر کادر بهداشت و درمان این دانشگاه در امر پیشگیری و مقابله با این ویروس فعالیت دارند مردم با رعایت اصول بهداشتی و در خانه ماندن این دانشگاه را در مهار ویروس یاری کنند.