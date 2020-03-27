به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست در بازدید از نقاهتگاه مستقر در مجتمع یاوران حضرت مهدی موعود (عج) در منطقه جمکران با بیان اینکه این مرکز آماده پذیرش موارد مشکوک به کرونا پس از غربالگری در ورودی‌های استان قم است، گفت: فعالیت جهادی این نقاهتگاه نقش زیادی در تکمیل فرآیند بهبود بیماران پس از ترخیص از بیمارستان دارد.

وی افزود: همکاری نیروهای دانشگاه علوم پزشکی و سپاه پاسداران در این مسیر نقشی بسزا داشته است و مجموعه فعلی آمادگی لازم برای ارائه خدمات درمانی و نگهداری بیماران را دارد و امیدواریم طی روزهای آینده نیز شرایط کنترل شیوع بیماری کرونا در قم حفظ شود.

استاندار قم تصریح کرد: تمهیدات اندیشیده شده برای پذیرش بیماران مدجوی بهزیستی در این محل قابل تقدیر است و باید از ظرفیت ایجاد شده در این محل به نحو احسن استفاده شود.

وی با اشاره به نقش بسزای فعالیت‌های جهادی نیروهای مسلح در کنترل و درمان شیوع ویروس کرونا در استان از اقدامات و فعالیت‌های جهادی سپاه امام علی بن ابیطالب (ع) استان در مبارزه با کرونا قدردانی نمود.

حضور کارشناسان تغذیه و سلامت روان در نقاهتگاه

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم در این بازدید ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و روز پاسدار از تلاش‌های سپاه پاسداران در راستای کمک برای راه‌اندازی مجموعه نقاهتگاه قدردانی کرد.

محمدرضا قدیر گفت: در فاز اول برای این نقاهتگاه ملزومات و کادر درمانی برای ۳۵۰ تخت پیش‌بینی شد و یک طبقه هم به بیماران بهزیستی اختصاص یافت.

وی با اشاره تأمین نیازهای دارویی بیماران نقاهتگاه در پایان دوره درمان، یادآور شد: در این مرکز کارشناسان تغذیه حضور دارند تا غذا متناسب با نیاز بیماران طبخ شود همچنین کارشناسان سلامت روان خدمات لازم را به بیماران ارائه می‌دهند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم در پایان ابراز داشت: این نقاهتگاه در اجرای موفق طرح فاصله‌گذاری اجتماعی نقش مهمی ایفا خواهد کرد.