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۸ فروردین ۱۳۹۹، ۱۶:۴۶

استاندار همدان:

نرخ شیوع ویروس کرونا در استان همدان یک سوم میانگین کشوری است

نرخ شیوع ویروس کرونا در استان همدان یک سوم میانگین کشوری است

همدان - استاندار همدان گفت: در حال حاضر نرخ شیوع ویروس کرونا در استان همدان یک سوم میانگین کشوری است.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدسعید شاهرخی بعدازظهر جمعه در بازید از مبادی ورودی و خروجی شهر همدان که پس از آغاز طرح فاصله‌گذاری اجتماعی انجام شد، گفت: ورود افراد غیر ساکن به شهر همدان ممنوع است.

استاندار همدان با بیان اینکه همزمان با سراسر کشور طرح عملیاتی کم کردن تحرکات اجتماعی که لازمه کنترل ویروس کرونا است در استان همدان عملیاتی شد، گفت: از ورود خودورهای پلاک‌های غیر بومی به داخل شهرها ممانعت به عمل می‌آید.

شاهرخی با تاکید بر اینکه فقط افراد ساکن هر شهر حق ورود به داخل شهر را دارند، گفت: خروج افراد غیرساکن و مسافر شهرهای محل حضور فعلی برای رفتن به محل سکونت خود بلامانع و بلکه تسریع می‌شود و این افراد در طول مسیر اجازه ورود به شهرها را نداشته و از کنار گذرها عبور خواهند نمود.

وی یادآور شد: نرخ شیوع ویروس کرونا در استان همدان یک سوم میانگین کشوری است.

استاندار همدان یادآور شد: به همت فرمانداری‌ها کنترل ورود و خروج شهرها انجام می‌شود و نیروهای نظامی و انتظامی و بسیج مبادی را کنترل می‌کنند.

شاهرخی اضافه کرد: اتومبیل دارای پلاک غیر بومی در صورت تخلف یک ماه توقیف و پانصد هزار تومان جریمه می‌شوند.

کد مطلب 4887277

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