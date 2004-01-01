احمدرضا عابدزاده فردا درون دروازه تيم ملي اميد مي ايستد

به گزارش خبرنگار"مهر" تمرين عصر امروز تيم ملي فوتبال اميد ساعت 30/15 دقيقه زير نظر محمد مايلي كهن و نادرفرياد شيران آغاز شد. دراين تمرين كه تمامي بازيكنان حضور داشتند، ملي پوشان پس از گرم كردن بدنهاي خود و دويدن دور زمين به مرور كارهاي تاكتيكي و انجام برنامه هاي گروهي مورد نظر مربيان پرداختند .

نكته جالب تمرين ملي پوشان اميد، حضور احمد رضا عابدزاده كاپيتان سابق تيم ملي وخداداد عزيزي مهاجم سابق تيم اميد بود كه شور وشوق خاصي را دربين بازيكنان ايجاد كرده بود وبه فضاي رواني تمرين نشاط و شادابي مضاعفي بخشيده بود . عابدزاده از ابتدا پابه پاي ساير بازيكنان تمرين كرد واين حضورتاثير مثبتي در روحيه بازيكنان تيم اميد داشت. اوبعد ازاينكه بازيكنان به گرم كردن بدنها پرداختند بطور جداگانه به كار آماده سازي ارشاد يوسفي ، مهدي رحمتي و وحيد طالب لو سه دروازه بان تيم اميد پرداخت . به گفته يكي از مربيان تيم ملي در صورتي كه احمدرضا عابدزاده شرايط لازم را داشته باشد ، مربيان تيم ازاو در يك نيمه به عنوان دروازه بان استفاده خواهند كرد.

خداداد عزيزي هم چند دقيقه بعد ازشروع تمرين به ساير بازيكنان ملحق شد وبعد از كسب اجازه از محمد مايلي كهن به سراغ عابدزاده رفت و دقايقي با او به احوالپرسي پرداخت .

درادامه اين تمرين ساير بازيكنان زير نظر نادر فرياد شيران كار باتوپ و مرور كارهاي تهاجمي راانجام دادند و دربخش پاياني، بازيكنان در قالب دو تيم به بازي دستگرمي پرداختند .





